Россияне обстреляли Херсонскую ОВА

Российские оккупанты 14 декабря обстреляли здание Херсонской ОГА, повреждены два этажа.

Источник: Офис генпрокурора, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Дословно: "Около 11:00 рашисты из реактивных систем залпового огня ударили по центру Херсона.

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Снаряды попали в здание Херсонской ОГА - повреждены два этажа".

Детали: Также Тимошенко сообщил, что утром в Херсоне в результате обстрела загорелось складское помещение.

Обновлено: Позже прокуратура Херсонской области сообщила, что из-за обстрелов областного центра начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК Украины).

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В результате обстрела Херсона 14 декабря шестеро гражданских получили ранения различной степени тяжести.

В центре города значительные разрушения нанесены административному зданию. Взрывной волной выбиты окна в жилых домах. В одном из частных домовладений в результате попадания снаряда в крышу поднялся пожар.

Напомним: