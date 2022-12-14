Росія 6-й день поспіль не вивела в Чорне море жодного носія "Калібрів"

Станом на ранок 14 грудня Росія вивела у Чорне море 8 кораблів, але серед них немає носіїв крилатих ракет "Калібр".

Джерело: Військово-морські сили ЗСУ у Facebook

Дослівно ВМС: "Станом на 14 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів;

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в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі".

Деталі: Також повідомляється, що у Середземному морі перебуває 9 російських кораблів, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальним залпом 76 ракет.

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