Росія 6-й день поспіль не вивела в Чорне море жодного носія "Калібрів"
Середа, 14 грудня 2022, 12:53
Станом на ранок 14 грудня Росія вивела у Чорне море 8 кораблів, але серед них немає носіїв крилатих ракет "Калібр".
Джерело: Військово-морські сили ЗСУ у Facebook
Дослівно ВМС: "Станом на 14 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів;
в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі".
Деталі: Також повідомляється, що у Середземному морі перебуває 9 російських кораблів, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальним залпом 76 ракет.
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Передісторія:
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- Востаннє Росія виводила у Чорне море кораблі з "Калібрами" 8 грудня.