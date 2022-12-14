Россия 6-й день подряд не вывела в Черное море ни одного носителя "Калибров"

По состоянию на утро 14 декабря Россия вывела в Черное море 8 кораблей, но среди них нет носителей крылатых ракет "Калибр".

Источник: Военно-морские силы ВСУ в Facebook

Дословно ВМС: "По состоянию на 14 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля".

Детали: Также сообщается, что в Средиземном море находится 9 российских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общим залпом 76 ракет.

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