Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия 6-й день подряд не вывела в Черное море ни одного носителя "Калибров"

Ирина БалачукСреда, 14 декабря 2022, 12:53
Инфографика ВМС из Facebook

По состоянию на утро 14 декабря Россия вывела в Черное море 8 кораблей, но среди них нет носителей крылатых ракет "Калибр".

Источник: Военно-морские силы ВСУ в Facebook

Дословно ВМС: "По состоянию на 14 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля".

Детали: Также сообщается, что в Средиземном море находится 9 российских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общим залпом 76 ракет.

Читайте также: Стало известно, как именно нашли и потопили российскую "Москву": подробности и фото

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Последний раз Россия выводила в Черное море корабли с "Калибрами" 8 декабря.

Темы: Черное мореРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

фотоСБУ задержала "начальницу ВГА", которая помогла РФ с псевдореферендумом

Генштаб категорически ответил, возможно ли "праздничное прекращение огня"

инфографикаПочти все украинцы верят, что нападение России будет отражено – опрос

15 боевиков, которых взяли в плен во время контрнаступления, получили по 15 лет за госизмену

Польша заблокировала в ЕС пакет решений, среди которых предоставление 18 млрд евро Украине - СМИ

Все новости...
Черное море
Стало известно, как именно нашли и потопили российскую "Москву": подробности и фото
Первое применение "Нептуна" было еще в феврале и спасло Николаев от российского десанта
Зеленский: До победы я буду президентом, а потом не знаю. Хочу на море и пива
Последние новости
14:20
В Подмосковье готовят укрытия, но без указателей для населения
14:19
Россияне ищут копателей окопов через соцсети: берут даже инвалидов – СМИ
14:12
Укрпочта открыла предзаказ на новогоднюю марку
14:09
На Волыни загорелся генератор: травмировалась 53-летняя женщина
14:07
Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа
13:42
Судью из Крыма, причастную к преследованию Чийгоза, приговорили к 12 годам заочно
13:39
"Танец на костях": оккупанты собираются установить новогоднюю елку в Мариуполе
13:31
Оккупанты разрушили крупнейшую птицефабрику в Украине: владелец оценивает потери в $330 миллионов
13:27
Кремль наращивает показатели производства военной техники – Генштаб ВСУ
13:26
Киев получил от правительства США спецтехнику и более 130 генераторов
Все новости...