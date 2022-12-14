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Мелітополь, ймовірно, стане наступним фронтом війни – NYT

Тетяна ЛозовенкоСереда, 14 грудня 2022, 12:20
Мелітополь, ймовірно, стане наступним фронтом війни – NYT
Мелітополь у жовтні, фото Agence France-Presse, Getty Images

Звільнення тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області може бути "наступним важливим етапом" деокупації півдня України.

Джерело: The New York Times 

Дослівно: "Україна  нарощує зусилля з ізоляції і послаблення російських сил у стратегічно важливому місті Мелітополь і навколо нього напередодні того, що, як очікується, стане наступним важливим етапом війни – українського наступу з метою витіснити російські війська з півдня України".

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Деталі: Видання зазначає, що ЗСУ використовують, зокрема, високоточні ракетні удари великої дальності та диверсійні заходи, щоб взяти під контроль стратегічно важливе місто, розташоване на перехресті двох автомагістралей і залізничної лінії, що з'єднує Росію з окупованим Кримом та іншими захопленими територіями на півдні України.

NYT повідомляє, що Мелітополь є ключовим вузлом, і відновлення контролю над ним може допомогти українським захисникам повернути під свій контроль не лише всю Запорізьку область, а й решту сусідньої Херсонської області. Це потенційно може навіть відкрити шлях для витіснення російських військ назад до окупованого Криму.

Що цьому передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 10-11 грудня завдано ударів по трьох об'єктах Мелітополя та Мелітопольського району. 
  • Мер міста Іван Федоров повідомив, що був знищений російський блокпост та радіолокаційна станція. Крім того, завдано ударів по готельно-ресторанному комплексу на околицях Мелітополя, де постійно проживав аналітичний підрозділ російської ФСБ.

Теми: МелітопольвійнадеокупаціяЗМІ
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