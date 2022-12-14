Мелітополь, ймовірно, стане наступним фронтом війни – NYT

Звільнення тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області може бути "наступним важливим етапом" деокупації півдня України.

Джерело: The New York Times

Дослівно: "Україна нарощує зусилля з ізоляції і послаблення російських сил у стратегічно важливому місті Мелітополь і навколо нього напередодні того, що, як очікується, стане наступним важливим етапом війни – українського наступу з метою витіснити російські війська з півдня України".

Реклама:

Деталі: Видання зазначає, що ЗСУ використовують, зокрема, високоточні ракетні удари великої дальності та диверсійні заходи, щоб взяти під контроль стратегічно важливе місто, розташоване на перехресті двох автомагістралей і залізничної лінії, що з'єднує Росію з окупованим Кримом та іншими захопленими територіями на півдні України.

NYT повідомляє, що Мелітополь є ключовим вузлом, і відновлення контролю над ним може допомогти українським захисникам повернути під свій контроль не лише всю Запорізьку область, а й решту сусідньої Херсонської області. Це потенційно може навіть відкрити шлях для витіснення російських військ назад до окупованого Криму.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ