Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мелитополь, вероятно, станет следующим фронтом войны – NYT

Татьяна ЛозовенкоСреда, 14 декабря 2022, 13:20
Мелитополь в октябре, фото Agence France-Presse, Getty Images

Освобождение временно оккупированного Мелитополя Запорожской области может быть "следующим важным этапом" деоккупации юга Украины.

Источник: The New York Times 

Дословно: "Украина наращивает усилия по изоляции и ослаблению российских сил в стратегически важном городе Мелитополь и вокруг него накануне того, что, как ожидается, станет следующим важным этапом войны – украинского наступления с целью вытеснить российские войска с юга Украины".

Детали: Издание отмечает, что ВСУ используют, в частности, высокоточные ракетные удары большой дальности и диверсионные мероприятия, чтобы взять под контроль стратегически важный город, расположенный на перекрестке двух автомагистралей и железнодорожной линии, соединяющей Россию с оккупированным Крымом и другими захваченными территориями на юге Украины.

NYT сообщает, что Мелитополь является ключевым узлом, и восстановление контроля над ним может помочь украинским защитникам вернуть под свой контроль не только всю Запорожскую область, но и остальную часть соседней Херсонской области. Это потенциально может даже открыть путь для вытеснения российских войск обратно в оккупированный Крым.

Что этому предшествовало: 

  • 10-11 декабря нанесены удары по трем объектам Мелитополя и Мелитопольского района. 
  • Мэр города Иван Федоров сообщил, что был уничтожен российский блокпост и радиолокационная станция. Кроме того, нанесены удары по гостинично-ресторанному комплексу в окрестностях Мелитополя, где постоянно проживало аналитическое подразделение российской ФСБ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МелитопольвойнадеоккупацияСМИ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Залужный дал оценку Суровикину: Обычный держиморда

Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа

фотоСБУ задержала "начальницу ВГА", которая помогла РФ с псевдореферендумом

инфографикаПочти все украинцы верят, что нападение России будет отражено – опрос

15 боевиков, которых взяли в плен во время контрнаступления, получили по 15 лет за госизмену

Польша заблокировала в ЕС пакет решений, среди которых предоставление 18 млрд евро Украине - СМИ

Все новости...
В Горловке точечным ударом уничтожили более 100 оккупантов: помогло подполье
Зеленский собирал Ставку: отдельное внимание – границе
Россияне показали свою "засечную линию" на границе с Украиной
В Беларусь прилетел российский самолет, который помогает наводить на цели - СМИ
Последние новости
14:49
На Марсе зафиксировали крупнейшее землетрясение в истории Красной планеты
14:48
РФ ударила по инфраструктуре Харькова – мэр
14:45
Россияне готовят 200 тысяч солдат, они снова могут пойти на Киев – Залужный
14:42
Залужный о мобилизации: У нас достаточно людей, нам нужно оружие
14:40
Залужный рассказал, что ему нужно, чтобы выйти на границы 23 февраля
14:26
"Газпром" за 2022 год сократил добычу почти на 20% и экспорт на 45%
14:25
Залужный дал оценку Суровикину: Обычный держиморда
14:20
В Подмосковье готовят укрытия, но без указателей для населения
14:19
В РФ ищут копателей окопов через соцсети: берут даже инвалидов – СМИ
14:12
Укрпочта открыла предзаказ на новогоднюю марку
Все новости...