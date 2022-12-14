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Зеленський збирав Ставку: окрема увага – кордону

Валентина РоманенкоСереда, 14 грудня 2022, 13:33
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський 14 грудня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що члени ставки заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули нагальні потреби сил оборони, що беруть участь у відсічі збройній агресії Російської Федерації.

Також були проаналізовані останні дії ворога та шляхи протидії йому. Окрема увага була приділена забезпеченню безпеки на державному кордоні України.

Продовжилася робота над питаннями посилення протиповітряної та протиракетної оборони нашої держави й захисту енергетичної інфраструктури.

Учасники також розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України, зазначають в ОП.

Теми: Зеленськийвійна
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