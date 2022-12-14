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Зеленский собирал Ставку: отдельное внимание – границе

Валентина РоманенкоСреда, 14 декабря 2022, 13:33
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский 14 декабря провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что члены ставки заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и рассмотрели насущные потребности сил обороны, участвующих в отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации.

Также были проанализированы последние действия врага и пути противодействия ему. Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности на государственной границе Украины.

Продолжилась работа над вопросами усиления противовоздушной и противоракетной обороны нашего государства и защиты энергетической инфраструктуры.

Участники также рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины, отмечают в ОП.

Темы: Зеленскийвойна
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