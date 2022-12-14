Саакашвілі знову оголосив голодування
Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі оголосив голодування через відмову організувати його участь у судовому процесі, що проходить в Тбіліському міському суді.
Лист із рішенням Саакашвілі представив його адвокат Шалва Хачапурідзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".
"Сьогодні мені було відмовлено в найелементарнішому праві, бути присутнім на власному судовому процесі. Це порушення всіх грузинських і міжнародних норм, тому я змушений вдатися до крайньої форми протесту, голодування. Зрозуміло, я усвідомлюю всі ризики з огляду на мій нинішній стан здоров'я, але голодуватиму доти, доки не отримаю твердих гарантій того, що долучусь до свого процесу хоча б через відеозв'язок. Є межа будь-яким глузуванням і приниженням", - ідеться в листі Саакашвілі.
У Тбіліському міському суді триває процес, пов'язаний із відтермінуванням покарання Саакашвілі. Клопотання про це подали адвокати колишнього президента.
Суддя Георгій Аревадзе зачитав лист Спеціальної пенітенціарної служби, згідно з яким відомство не має можливості забезпечити дистанційну участь засудженого Саакашвілі.
Суддя також зачитав лист із клініки "Вівамед", у якому йдеться про те, що лікар не вважає за доцільне транспортувати Саакашвілі до зали суду.
Адвокати подали клопотання про відстрочку покарання колишньому президенту Грузії.
Саакашвілі вже двічі оголошував голодування: перша тривала 50 днів, з моменту арешту 1 жовтня минулого року до 20 листопада 2021 року. Вдруге Саакашвілі голодував 20 днів, з 21 березня по 10 березня цього року.
Нагадаємо, згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр "Емпатія", Саакашвілі не можна залишатися за ґратами через стан здоров’я.
У висновку йдеться, що у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних "несумісні з ув’язненням", а до арешту він був майже здоровий.
У правлячій партії Грузії заявили, що не збираються довіряти цим висновкам.
Американський лікар Девід Сміт також надав експертний висновок про те, що у зразках волосся та нігтів Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як.
Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.