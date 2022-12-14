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Саакашвілі знову оголосив голодування

"Європейська правда"Середа, 14 грудня 2022, 15:18

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі оголосив голодування через відмову організувати його участь у судовому процесі, що проходить в Тбіліському міському суді.

Лист із рішенням Саакашвілі представив його адвокат Шалва Хачапурідзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Сьогодні мені було відмовлено в найелементарнішому праві, бути присутнім на власному судовому процесі. Це порушення всіх грузинських і міжнародних норм, тому я змушений вдатися до крайньої форми протесту, голодування. Зрозуміло, я усвідомлюю всі ризики з огляду на мій нинішній стан здоров'я, але голодуватиму доти, доки не отримаю твердих гарантій того, що долучусь до свого процесу хоча б через відеозв'язок. Є межа будь-яким глузуванням і приниженням", - ідеться в листі Саакашвілі.

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У Тбіліському міському суді триває процес, пов'язаний із відтермінуванням покарання Саакашвілі. Клопотання про це подали адвокати колишнього президента.

Суддя Георгій Аревадзе зачитав лист Спеціальної пенітенціарної служби, згідно з яким відомство не має можливості забезпечити дистанційну участь засудженого Саакашвілі. 

Суддя також зачитав лист із клініки "Вівамед", у якому йдеться про те, що лікар не вважає за доцільне транспортувати Саакашвілі до зали суду.

ВІДЕО ДНЯ

Адвокати подали клопотання про відстрочку покарання колишньому президенту Грузії.

Саакашвілі вже двічі оголошував голодування: перша тривала 50 днів, з моменту арешту 1 жовтня минулого року до 20 листопада 2021 року.  Вдруге Саакашвілі голодував 20 днів, з 21 березня по 10 березня цього року.

Нагадаємо, згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр "Емпатія", Саакашвілі не можна залишатися за ґратами через стан здоров’я.

У висновку йдеться, що у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних "несумісні з ув’язненням", а до арешту він був майже здоровий.

У правлячій партії Грузії заявили, що не збираються довіряти цим висновкам.

Американський лікар Девід Сміт також надав експертний висновок про те, що у зразках волосся та нігтів Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як.

Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.

Теми: Саакашвіліголодування
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