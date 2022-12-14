Саакашвілі знову оголосив голодування

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі оголосив голодування через відмову організувати його участь у судовому процесі, що проходить в Тбіліському міському суді.

Лист із рішенням Саакашвілі представив його адвокат Шалва Хачапурідзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

"Сьогодні мені було відмовлено в найелементарнішому праві, бути присутнім на власному судовому процесі. Це порушення всіх грузинських і міжнародних норм, тому я змушений вдатися до крайньої форми протесту, голодування. Зрозуміло, я усвідомлюю всі ризики з огляду на мій нинішній стан здоров'я, але голодуватиму доти, доки не отримаю твердих гарантій того, що долучусь до свого процесу хоча б через відеозв'язок. Є межа будь-яким глузуванням і приниженням", - ідеться в листі Саакашвілі.

У Тбіліському міському суді триває процес, пов'язаний із відтермінуванням покарання Саакашвілі. Клопотання про це подали адвокати колишнього президента.

Суддя Георгій Аревадзе зачитав лист Спеціальної пенітенціарної служби, згідно з яким відомство не має можливості забезпечити дистанційну участь засудженого Саакашвілі.

Суддя також зачитав лист із клініки "Вівамед", у якому йдеться про те, що лікар не вважає за доцільне транспортувати Саакашвілі до зали суду.

Адвокати подали клопотання про відстрочку покарання колишньому президенту Грузії.

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Саакашвілі вже двічі оголошував голодування: перша тривала 50 днів, з моменту арешту 1 жовтня минулого року до 20 листопада 2021 року. Вдруге Саакашвілі голодував 20 днів, з 21 березня по 10 березня цього року.

Нагадаємо, згідно з висновками комісійної судово-медичної експертизи, які опублікував неурядовий центр "Емпатія", Саакашвілі не можна залишатися за ґратами через стан здоров’я.

У висновку йдеться, що у Саакашвілі виявили понад 20 діагнозів, з яких 10 основних "несумісні з ув’язненням", а до арешту він був майже здоровий.

У правлячій партії Грузії заявили, що не збираються довіряти цим висновкам.

Американський лікар Девід Сміт також надав експертний висновок про те, що у зразках волосся та нігтів Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як.

Саакашвілі перебуває за ґратами з часу таємного повернення до Грузії напередодні місцевих виборів 2021 року.