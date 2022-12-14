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Саакашвили снова объявил голодовку

"Европейская правда"Среда, 14 декабря 2022, 16:18

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили объявил голодовку из-за отказа организовать его участие в судебном процессе, проходящем в Тбилисском городском суде.

Письмо с решением Саакашвили представил его адвокат Шалва Хачапуридзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

"Сегодня мне было отказано в элементарном праве, присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных норм, поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста, голодовке. Разумеется, я осознаю все риски, учитывая мое нынешнее состояние здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердых гарантий того, что присоединюсь к своему процессу хотя бы через видеосвязь. Есть предел любым насмешкам и унижениям", - говорится в письме Саакашвили.

В Тбилисском городском суде продолжается процесс, связанный с отсрочкой наказания Саакашвили. Ходатайство об этом подали адвокаты бывшего президента.

Судья Георгий Аревадзе зачитал письмо Специальной пенитенциарной службы, согласно которому ведомство не имеет возможности обеспечить дистанционное участие осужденного Саакашвили. 

Судья также зачитал письмо из клиники "Вивамед", в котором говорится о том, что врач не считает целесообразным транспортировать Саакашвили в зал суда.

Адвокаты подали ходатайство об отсрочке наказания бывшему президенту Грузии.

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Саакашвили уже дважды объявлял голодовку: первая длилась 50 дней, с момента ареста 1 октября прошлого года до 20 ноября 2021 года.  Второй раз Саакашвили голодал 20 дней, с 21 марта по 10 марта этого года.

Напомним, согласно выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которые опубликовал неправительственный центр "Эмпатия", Саакашвили нельзя оставаться в заключении из-за состояния здоровья.

В заключении говорится, что у Саакашвили обнаружили более 20 диагнозов, из которых 10 основных "несовместимы с заключением", а до ареста он был почти здоров.

В правящей партии Грузии заявили, что не собираются доверять этим выводам.

Американский врач Дэвид Смит также предоставил экспертное заключение о том, что в образцах волос и ногтей Саакашвили обнаружены тяжелые металлы и другие вещества, в том числе ртуть и мышьяк.

Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года.

Темы: Саакашвилиголодовка
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