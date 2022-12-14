Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні за рік загинули щонайменше 8 журналістів - Репортери без кордонів

Тетяна ЛозовенкоСереда, 14 грудня 2022, 16:12
В Україні за рік загинули щонайменше 8 журналістів - Репортери без кордонів
МАКСИМ ЛЕВІН. ФОТО З FACEBOOK

У 2022 році у світі загинули щонайменше 57 журналістів, з яких вісім – в Україні.

Джерело: звіт міжнародної організації "Репортери без кордонів", опублікований 14 грудня

Дослівно: "За перші шість місяців війни загинули вісім журналістів (в Україні - ред.). Серед них – Максим Левін, український фотожурналіст, який був навмисно застрелений російськими солдатами 13 березня, та Фредерік Леклерк-Імхофф, французький відеорепортер телеканалу новин BFMTV, який загинув від осколків снаряда, що розірвався, під час висвітлення евакуації цивільного населення".

Реклама:

Деталі: За даними щорічного звіту, в 2022 році у світі загинули 57 працівників ЗМІ, 65 – перебувають у заручниках, 49 – зникли безвісти.

Понад 60% журналістів загинули в країнах, які вважаються відносно мирними. Одинадцять були вбиті лише в Мексиці – майже 20% від загальної кількості убитих журналістів. Крім того, шість журналістів вбили на Гаїті та ще трьох  – у Бразилії. Таким чином, майже половина від усієї кількості вбитих припала на Америку, як наголошується у звіті. Під вартою наразі утримуються 533 журналісти, найбільше – в Китаї та Ірані.

Загальна кількість загиблих журналістів  у 2022 році зросла на 18,8% порівняно з минулим роком. Організація називає однією з причин зростання війну, розпочату Росією проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, за даними Національної спілки журналістів, з початку повномасштабної російської агресії в Україні загинуло 39 журналістів.

Теми: жертвивійнаЗМІмедіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
жертви
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: