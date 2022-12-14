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В Україні за рік загинули щонайменше 8 журналістів - Репортери без кордонів

Тетяна ЛозовенкоСереда, 14 грудня 2022, 17:12
МАКСИМ ЛЕВІН. ФОТО З FACEBOOK

У 2022 році у світі загинули щонайменше 57 журналістів, з яких вісім – в Україні.

Джерело: звіт міжнародної організації "Репортери без кордонів", опублікований 14 грудня

Дослівно: "За перші шість місяців війни загинули вісім журналістів (в Україні - ред.). Серед них – Максим Левін, український фотожурналіст, який був навмисно застрелений російськими солдатами 13 березня, та Фредерік Леклерк-Імхофф, французький відеорепортер телеканалу новин BFMTV, який загинув від осколків снаряда, що розірвався, під час висвітлення евакуації цивільного населення".

Деталі: За даними щорічного звіту, в 2022 році у світі загинули 57 працівників ЗМІ, 65 – перебувають у заручниках, 49 – зникли безвісти.

Понад 60% журналістів загинули в країнах, які вважаються відносно мирними. Одинадцять були вбиті лише в Мексиці – майже 20% від загальної кількості убитих журналістів. Крім того, шість журналістів вбили на Гаїті та ще трьох  – у Бразилії. Таким чином, майже половина від усієї кількості вбитих припала на Америку, як наголошується у звіті. Під вартою наразі утримуються 533 журналісти, найбільше – в Китаї та Ірані.

Загальна кількість загиблих журналістів  у 2022 році зросла на 18,8% порівняно з минулим роком. Організація називає однією з причин зростання війну, розпочату Росією проти України.

Водночас, за даними Національної спілки журналістів, з початку повномасштабної російської агресії в Україні загинуло 39 журналістів.

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Теми: жертвивійнаЗМІмедіа
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