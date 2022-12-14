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В Украине за год погибли по меньшей мере 8 журналистов - Репортеры без границ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 14 декабря 2022, 16:12
В Украине за год погибли по меньшей мере 8 журналистов - Репортеры без границ
МАКСИМ ЛЕВИН. ФОТО ИЗ FACEBOOK

В 2022 году в мире погибли по меньшей мере 57 журналистов, из которых восемь – в Украине.

Источник: отчет международной организации "Репортеры без границ", опубликованный 14 декабря

Дословно: "За первые шесть месяцев войны погибло восемь журналистов (в Украине - ред.). Среди них – Максим Левин, украинский фотожурналист, который был намеренно застрелен российскими солдатами 13 марта, и Фредерик Леклерк-Имхофф, французский видеорепортер телеканала новостей BFMTV, который погиб от осколков разорвавшегося снаряда во время освещения эвакуации гражданского населения".

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Детали: По данным ежегодного отчета, в 2022 году в мире погибли 57 работников СМИ, 65 –  находятся в заложниках, 49 –  пропали без вести.

Более 60% журналистов погибли в странах, которые считаются относительно мирными. Одиннадцать были убиты только в Мексике – почти 20% от общего количества убитых журналистов. Кроме того, шесть журналистов убили на Гаити и еще троих – в Бразилии. Таким образом, почти половина от всего количества убитых пришлась на Америку, как отмечается в отчете. Под стражей сейчас содержатся 533 журналиста, больше всего –  в Китае и Иране.

Общее количество погибших журналистов в 2022 году выросло на 18,8% по сравнению с прошлым годом. Организация называет одной из причин роста войну, начатую Россией против Украины.

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В то же время, по данным Национального союза журналистов, с начала полномасштабной российской агрессии в Украине погибло 39 журналистов.

Темы: жертвывойнаСМИмедиа
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