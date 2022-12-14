У Херсоні загинув 8-річний хлопчик: реанімувати не змогли

У Херсоні внаслідок обстрілу 14 грудня загинув 8-річний хлопчик, врятувати його не вдалося.

Джерело: начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук

Пряма мова: "Хлопчик 8 років. Не врятували. Занадто багато пошкоджень через мінно-вибухову травму (...). Лікарі годину намагалися реанімувати".

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Деталі: 14 грудня російські військові обстріляли будівлю Херсонської ОВА, пошкодили два поверхи.

Плетенчук повідомляв, що загинув цивільний чоловік 38 років, серед поранених була дитина, згодом ще одну жінку знайшли мертвою.

Зафіксовано численні пошкодження будинків і спалені автівки.