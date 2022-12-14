Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Херсоні загинув 8-річний хлопчик: реанімувати не змогли

Олена РощінаСереда, 14 грудня 2022, 17:17
У Херсоні загинув 8-річний хлопчик: реанімувати не змогли
Херсонська ОВА пошкоджена, фото Дмитра Плетенчука

У Херсоні внаслідок обстрілу 14 грудня загинув 8-річний хлопчик, врятувати його не вдалося.

Джерело: начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук

Пряма мова: "Хлопчик 8 років. Не врятували. Занадто багато пошкоджень через мінно-вибухову травму (...). Лікарі годину намагалися реанімувати".

Реклама:

Деталі: 14 грудня російські військові обстріляли будівлю Херсонської ОВА, пошкодили два поверхи.

Плетенчук повідомляв, що загинув цивільний чоловік 38 років, серед поранених була дитина, згодом ще одну жінку знайшли мертвою.

Зафіксовано численні пошкодження будинків і спалені автівки.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонвійнадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: