Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Херсоні загинув 8-річний хлопчик: реанімувати не змогли

Олена РощінаСереда, 14 грудня 2022, 18:17

У Херсоні внаслідок обстрілу 14 грудня загинув 8-річний хлопчик, врятувати його не вдалося.

Джерело: начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук

Пряма мова: "Хлопчик 8 років. Не врятували. Занадто багато пошкоджень через мінно-вибухову травму (...). Лікарі годину намагалися реанімувати".

Деталі: 14 грудня російські військові обстріляли будівлю Херсонської ОВА, пошкодили два поверхи.

Плетенчук повідомляв, що загинув цивільний чоловік 38 років, серед поранених була дитина, згодом ще одну жінку знайшли мертвою.

Зафіксовано численні пошкодження будинків і спалені автівки.

Теми: Херсонвійнадіти
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Єврорада погодила виділення Україні 18 млрд євро макрофіну попри блокаду Польщі - ЗМІ

У Головному управлінні поліції Польщі вибухнув "подарунок з України"

З початку війни Залужний звільнив десятьох генералів, ще один - застрелився

Косово офіційно подало заявку на вступ до ЄС

Зеленський: Чим швидше Путін визнає помилку і відступить, тим довше проживе він сам і його оточення

Росіяни готують 200 тисяч солдатів. Не сумніваюсь, що вони знову підуть на Київ – Залужний

Усі новини...
Херсон
Через обстріли РФ житловий масив Херсона лишився без тепла: ОВА закликає до евакуаціі
Дав автобуси для перевезення окупантів з Криму до Херсона: СБУ викрила посіпаку
Росіяни обстріляли Херсонську ОВА
Останні новини
19:10
Резніков вважає, що росіяни планують новий широкий наступ у лютому
19:08
Росія попри санкції закупила у західних фірм складники для дронів "Орлан" – ЗМІ
19:07
опитуванняСкільки українців дивляться у 2023-й рік з оптимізмом
18:40
Німеччина передала Україні додаткові ракети для системи IRIS-T
18:37
США запровадили санкції проти другої найбагатшої людини Росії
18:34
Окупанти перевозять поранених і трупи з Мелітополя до Криму – Генштаб
18:25
Єврорада погодила виділення Україні 18 млрд євро макрофіну попри блокаду Польщі - ЗМІ
18:25
Росіяни нарощують угруповання на двох напрямках – зведення Генштабу
18:18
НАБУ підозрює "слугу народу" Пашковського у брехні в декларації – джерело
18:01
Командувач Сухопутних військ: Боєприпаси витрачаються зі швидкістю, як у Другу світову
Усі новини...