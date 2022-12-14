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В Херсоне погиб 8-летний мальчик: реанимировать не смогли

Елена РощинаСреда, 14 декабря 2022, 17:17
В Херсоне погиб 8-летний мальчик: реанимировать не смогли
Херсонская ОВА повреждена, фото Дмитрия Плетенчука

В Херсоне в результате обстрела 14 декабря погиб 8-летний мальчик, спасти его не удалось.

Источник: начальник пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук

Прямая речь: "Мальчик 8 лет. Не спасли. Слишком много повреждений из-за минно-взрывной травмы (...). Врачи час пытались реанимировать".

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Детали: 14 декабря российские военные обстреляли здание Херсонской ОГА, повредили два этажа.

Плетенчук сообщал, что погиб гражданский мужчина 38 лет, среди раненых был ребенок, позже еще одну женщину нашли мертвой.

Зафиксированы многочисленные повреждения домов и сожженные машины.

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Темы: Херсонвойнадети
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