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ЗСУ знову влучили в район зосередження загарбників у Запорізькій області – Генштаб

Олена РощінаСереда, 14 грудня 2022, 19:01
Ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Українська авіація у 294 добу війни завдала 7 ударів по районах зосередження ворогів і їхньої техніки та 3 удари по позиціях ЗРК, а ракетні війська й артилерія вразили 2 пункти управління та 8 районів зосередження ворогів, крім того підтверджено ураження загарбників біля Вербового Запорізької області 12 грудня.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18:00 середи 14 грудня

Дослівно Генштаб: "Підтверджено вогневе ураження 12 грудня поточного року району зосередження загарбників біля Вербового Запорізької області. Знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу, втрати серед військовослужбовців противника уточнюються.

Ворог і далі використовує мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військовослужбовців окупаційних військ та найманців приватних військових кампаній. Так, у місті Луганськ, на території міського шкірно-венерологічного диспансеру проходять лікування поранені представники ПВК "Вагнер".

Деталі: Натомість російська армія протягом поточної доби завдала 23 авіаційних та 7 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Курахове та Костянтинівка Донецької області. Також окупанти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по місту Херсон.

Ворог завдав ударів іранськими ударними БпЛА "Шахед-136/131" з напрямку східного узбережжя Азовського моря по об’єктах критичної інфраструктури Київської області. Всі 13 БпЛА окупантів збито.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили 2 пункти управління та 8 районів зосередження особового складу ворога.

Війська РФ зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

  • На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області; Середина-Буда та Кучерівка на Сумщині  та Глибоке, Стариця, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Задіяв ударний БпЛА біля Кіндратівки Сумської області.
  • На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали позиції українських військ у районах Кислівки і Котлярівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.
  • На Лиманському напрямку від вогневого впливу окупантів постраждали райони Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Діброви і Григорівки на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли, зокрема, по районах населених пунктів Андріївка, Благодатне, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. Завдав авіаудару неподалік Ступочки.
  • На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій українських військ біля Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.
  • На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали позиції захисників біля Вугледара, Новоукраїнки, Пречистівки, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямку окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали райони 28 населених пунктів. Серед них: Времівка і Новосілка Донецької області; Гуляйпільське, Новоданилівка, Малі Щербаки і Кам’янське – Запорізької; Тягинка, Херсон, Токарівка, Молодіжне та Берегове на Херсонщині.

Цьому передувало: 13 грудня Генштаб ЗСУ повідомляв про знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополь (Запорізька область), в районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе – трьох артилерійських установок, до 10 одиниць військової техніки різного типу, а також поранення близько 150 військовослужбовців РФ.

Теми: війнаЗапорізька областьДонецька областьГенштаб
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