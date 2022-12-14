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ВСУ снова попали в район сосредоточения захватчиков в Запорожской области – Генштаб

Елена РощинаСреда, 14 декабря 2022, 18:01
ВСУ снова попали в район сосредоточения захватчиков в Запорожской области – Генштаб
Иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Украинская авиация в 294 сутки войны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения врагов и их техники и 3 удара по позициям ЗРК, а ракетные войска и артиллерия поразили 2 пункта управления и 8 районов сосредоточения врагов, кроме того подтверждено поражение захватчиков возле Вербового Запорожской области 12 декабря.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 среды 14 декабря

Дословно Генштаб: "Подтверждено огневое поражение 12 декабря текущего года района сосредоточения захватчиков у Вербового Запорожской области. Уничтожено до 10 единиц вооружения и военной техники различного типа, потери среди военнослужащих противника уточняются.

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Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения раненых военнослужащих оккупационных войск и наемников частных военных кампаний. Так, в городе Луганск, на территории городского кожно-венерологического диспансера проходят лечение раненые представители ЧВК "Вагнер".

Детали: Со своей стороны, российская армия в течение текущих суток нанесла 23 авиационных и 7 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре городов Курахово и Константиновка Донецкой области. Также оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по городу Херсон.

Враг нанес удары иранскими ударными БпЛА "Шахед-136/131" с направления восточного побережья Азовского моря по объектам критической инфраструктуры Киевской области. Все 13 БпЛА оккупантов сбиты.

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Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины, в то же время, поразили 2 пункта управления и 8 районов сосредоточения личного состава врага.

Войска РФ сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

  • На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
  • На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Леоновка, Бучки и Гай Черниговской области; Середина-Буда и Кучеровка Сумской области и Глубокое, Старица, Новомлинск и Двуречная Харьковской области. Задействовал ударный БпЛА возле Кондратовки Сумской области.
  • На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись позиции украинских войск в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки на Луганщине.
  • На Лиманском направлении от огневого воздействия оккупантов пострадали районы Площанки, Невского, Червонопоповки Луганской области и Дибровы и Григорьевки в Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы, в частности, по районам населенных пунктов Андреевка, Благодатное, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области. Нанес авиаудар неподалеку Ступочки.
  • На Авдеевском направлении зафиксированы обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиций украинских войск у Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.
  • На Новопавловском направлении огневому поражению подверглись позиции защитников у Угледара, Новоукраинки, Пречистовки, Большой Новоселки и Нескучного Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Огневому воздействию подверглись районы 28 населенных пунктов. Среди них: Времовка и Новоселка Донецкой области; Гуляйпольское, Новоданиловка, Малые Щербаки и Каменское – Запорожской; Тягинка, Херсон, Токаревка, Молодежное и Береговое на Херсонщине.

Этому предшествовало: 13 декабря Генштаб ВСУ сообщал об уничтожении руководящего состава 58 армии в городе Мелитополь (Запорожская область), в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе – трех артиллерийских установках, до 10 единиц военной техники различного типа, а также ранении около 150 военнослужащих РФ.

Темы: войнаЗапорожская областьДонецкая областьГенштаб
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