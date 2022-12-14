Держдума збирається заборонити росіянам, які втекли з РФ, віддалену роботу

До Держдуми внесуть законопроєкт, який заборонить росіянам, які виїхали з РФ, працювати віддалено.

Джерело: RTVI і "Верстка"

Деталі: Цю інформацію підтвердив сенатор Андрій Клішас.

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Як відомо, згідно із законопроектом, під обмеження потраплять фахівці з інформаційної безпеки, співробітники держсектору і представники деяких транспортних галузей.

За даними "Верстки", депутати Держдуми хочуть заборонити віддалену роботу для співробітників сфер, у яких поширюється секретна і важлива для безпеки держави інформація.

Чому це важливо: Після оголошення в Росії мобілізації дуже багато російських чоловіків призовного віку втекли за кордон.