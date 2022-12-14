Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдума збирається заборонити росіянам, які втекли з РФ, віддалену роботу

Євген КізіловСереда, 14 грудня 2022, 19:37
getty images

До Держдуми внесуть законопроєкт, який заборонить росіянам, які виїхали з РФ, працювати віддалено.

Джерело: RTVI і "Верстка"

Деталі: Цю інформацію підтвердив сенатор Андрій Клішас.

Як відомо, згідно із законопроектом, під обмеження потраплять фахівці з інформаційної безпеки, співробітники держсектору і представники деяких транспортних галузей.

За даними "Верстки", депутати Держдуми хочуть заборонити віддалену роботу для співробітників сфер, у яких поширюється секретна і важлива для безпеки держави інформація.

Чому це важливо: Після оголошення в Росії мобілізації дуже багато російських чоловіків призовного віку втекли за кордон.

Теми: мобілізаціяРосіякордонробота
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Резніков вважає, що росіяни планують новий широкий наступ у лютому

Єврорада погодила виділення Україні 18 млрд євро макрофіну попри проблеми з Польщею – ЗМІ

У Головному управлінні поліції Польщі вибухнув "подарунок з України"

З початку війни Залужний звільнив десятьох генералів, ще один - застрелився

Косово офіційно подало заявку на вступ до ЄС

Зеленський: Чим швидше Путін визнає помилку і відступить, тим довше проживе він сам і його оточення

Усі новини...
мобілізація
Білоруські держпідприємства збирають допомогу мобілізованим росіянам – ЦНС
Окупанти посилили мобілізацію людей в ОРЛО – Гайдай
На окупованій Луганщині загарбники посилили примусову мобілізацію – штаб
Останні новини
20:15
У Словаччині йде у відставку уряд, будуть дострокові вибори
20:04
Через негоду на Київщині запроваджені аварійні відключення світла
20:02
Залужний: З таким ворогом не тільки потрібно, але й можливо воювати до самого кінця
19:58
Боснія та Герцеговина офіційно отримала статус кандидата на вступ в ЄС
19:53
Бундестаг проголосував за граничні ціни на газ та електроенергію
19:49
Мешканець Миколаївщини приніс додому ворожі міни: 1 загиблий, 1 поранений
19:46
Україна відмовилась від участі у фотоконкурсі "Вікі любить пам’ятки" через Росію
19:41
Банкова підтвердила розблокування 18 млрд євро макрофіну для України
19:37
відеоУ київському зоопарку показали, як тварини переживають зиму
19:28
Медсестри у Британії вийшли на найбільший страйк в історії служби охорони здоров’я
Усі новини...