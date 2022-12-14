Держдума збирається заборонити росіянам, які втекли з РФ, віддалену роботу
Середа, 14 грудня 2022, 18:37
До Держдуми внесуть законопроєкт, який заборонить росіянам, які виїхали з РФ, працювати віддалено.
Деталі: Цю інформацію підтвердив сенатор Андрій Клішас.
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Як відомо, згідно із законопроектом, під обмеження потраплять фахівці з інформаційної безпеки, співробітники держсектору і представники деяких транспортних галузей.
За даними "Верстки", депутати Держдуми хочуть заборонити віддалену роботу для співробітників сфер, у яких поширюється секретна і важлива для безпеки держави інформація.
Чому це важливо: Після оголошення в Росії мобілізації дуже багато російських чоловіків призовного віку втекли за кордон.
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