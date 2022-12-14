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Госдума собирается запретить сбежавшим из РФ россиянам удаленную работу

Евгений КизиловСреда, 14 декабря 2022, 18:37
Госдума собирается запретить сбежавшим из РФ россиянам удаленную работу
getty images

В Госдуму внесут законопроект, который запретит россиянам, уехавшим из РФ, работать удаленно.

Источник: RTVI и "Верстка"

Детали: Эту информацию подтвердил сенатор Андрей Клишас.

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Как известно, согласно законопроекту, под ограничения попадут специалисты по информационной безопасности, сотрудники госсектора и представители некоторых транспортных отраслей.

По данным "Верстки", депутаты Госдумы хотят запретить удаленную работу для сотрудников сфер, в которых распространяется секретная и важная для безопасности государства информация.

Почему это важно: После объявления в России мобилизации очень много российских мужчин призывного возраста сбежали за границу.

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Темы: мобилизацияРосcияграницаробота
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