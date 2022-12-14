"Методички" РПЦ, георгіївські стрічки, партквиток КПРС: СБУ підбила підсумки обшуків в УПЦ МП

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ МП у Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській і Херсонській областях.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Правоохоронці повідомляють, що на території єпархій знайшли російські паспорти, георгіївські стрічки, символіку забороненої партії ОПЗЖ і "методички" патріарха РПЦ Кирила щодо поширення ворожої пропаганди через вірян.

Крім цього, виявлено склади з прокремлівською літературою, у тому числі авторства ідеолога "рашизму" Івана Ільїна, зазначають у спецслужбі.

У цих виданнях представники РФ заперечують існування українського народу, його мови і культури, а також ставлять під сумнів українську державність.

Під час огляду церковних приміщень у селищі Чорнобаївка Херсонської області співробітники СБУ виявили бланки перепусток до окупаційних органів РФ.

В єпархії на Львівщині було знайдено фото прихованих російських документів "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ".

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На території церков у Закарпатській області знаходився прапор так званої "Республіки Підкарпатська Русь" з текстом гімну "підкарпатських русинів".

Також встановлено, що місцевий священник у проповідях називав "безбожниками-сатаністами" людей, які святкують Різдво 25 грудня.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження стосовно порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

На території одного з монастирів Рівненщини було викрито послушника з російським паспортом і контактами в РФ.

Наразі СБУ перевіряє його можливу причетність до розвідувально-підривної діяльності на користь спецслужб країни-агресора.

В Роменській єпархії виявлено клірика з партквитком Комуністичної партії колишнього СРСР.

Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій, зазначають в СБУ.

Що передувало: Служба безпеки повідомила про перевірки в культових закладах УПЦ МП у 9 областях з метою унеможливлення використання релігійних громад як осередків "руского міра".