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Осередки "руського миру": СБУ перевіряє церкви та монастирі УПЦ МП в 9 областях

Станіслав ПогоріловСереда, 14 грудня 2022, 10:50
Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про перевірки в культових закладах УПЦ МП у 9 областях з метою унеможливлення використання релігійних громад як осередків "руського миру".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".

 

Деталі: Повідомляється, що правоохоронці за участі представників церкви проводять огляд території та приміщень, у тому числі готельного типу, для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

 

Зокрема, йдеться про:

  • Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);
  • Свято-Покровську церкву (м. Ужгород);
  • Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);
  • Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);
  • Свято-Успенського чоловічого монастир (Рівненський район);
  • Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища "Юзефін" (Сарненський район);
  • Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);
  • Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району);
  • Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);
  • Архидияконо-Стефанівську церкву (м. Ромни);
  • Свято-Троїцький храм (м. Львів);
  • Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);
  • Церква Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);
  • Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);
  • Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);
  • Овруцько-Коростенську єпархію (м. Овруч);
  • Свято-Василівський собор (м.Овруч);
  • Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч);
  • Церкву Ікони Казанської (смт. Чорнобаївка).

В СБУ підкреслили, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
  • Того ж дня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.
  • Пізніше СБУ оприлюднила список із 10 осіб, пов'язаних із УПЦ МП, які потрапили під санкції.
  • Крім того, останніми тижнями СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській, Київській, Херсонській, Харківській та інших областях.
  • 11 грудня РНБО запровадила, а президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти ще ряду представників УПЦ МП.

Теми: УПЦ МПСБУвійна
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