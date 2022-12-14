Осередки "руського миру": СБУ перевіряє церкви та монастирі УПЦ МП в 9 областях
Служба безпеки повідомила про перевірки в культових закладах УПЦ МП у 9 областях з метою унеможливлення використання релігійних громад як осередків "руського миру".
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".
Деталі: Повідомляється, що правоохоронці за участі представників церкви проводять огляд території та приміщень, у тому числі готельного типу, для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.
Зокрема, йдеться про:
- Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);
- Свято-Покровську церкву (м. Ужгород);
- Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);
- Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);
- Свято-Успенського чоловічого монастир (Рівненський район);
- Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища "Юзефін" (Сарненський район);
- Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);
- Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району);
- Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);
- Архидияконо-Стефанівську церкву (м. Ромни);
- Свято-Троїцький храм (м. Львів);
- Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);
- Церква Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);
- Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);
- Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);
- Овруцько-Коростенську єпархію (м. Овруч);
- Свято-Василівський собор (м.Овруч);
- Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч);
- Церкву Ікони Казанської (смт. Чорнобаївка).
В СБУ підкреслили, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.
Передісторія:
- 1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі.
- Того ж дня Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.
- Пізніше СБУ оприлюднила список із 10 осіб, пов'язаних із УПЦ МП, які потрапили під санкції.
- Крім того, останніми тижнями СБУ провела низку обшуків в установах УПЦ МП. Зокрема, перевірки проводили у Житомирській, Рівненській, Закарпатській, Київській, Херсонській, Харківській та інших областях.
- 11 грудня РНБО запровадила, а президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти ще ряду представників УПЦ МП.