Осередки "руського миру": СБУ перевіряє церкви та монастирі УПЦ МП в 9 областях

Служба безпеки повідомила про перевірки в культових закладах УПЦ МП у 9 областях з метою унеможливлення використання релігійних громад як осередків "руського миру".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Враховуючи збройну агресію РФ, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".

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Деталі: Повідомляється, що правоохоронці за участі представників церкви проводять огляд території та приміщень, у тому числі готельного типу, для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України та предметів, заборонених до обігу.

Зокрема, йдеться про:

Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород);

Свято-Покровську церкву (м. Ужгород);

Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);

Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);

Свято-Успенського чоловічого монастир (Рівненський район);

Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища "Юзефін" (Сарненський район);

Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);

Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району);

Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);

Архидияконо-Стефанівську церкву (м. Ромни);

Свято-Троїцький храм (м. Львів);

Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);

Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);

Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);

Овруцько-Коростенську єпархію (м. Овруч);

Свято-Василівський собор (м.Овруч);

Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч);

Церкву Ікони Казанської (смт. Чорнобаївка).

В СБУ підкреслили, що усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

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