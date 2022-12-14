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"Методички" РПЦ, георгиевские ленточки, партбилет КПСС: СБУ подвела итоги обысков у УПЦ МП

Валентина РоманенкоСреда, 14 декабря 2022, 19:39
фото СБУ

Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Правоохранители сообщают, что на территории епархий нашли российские паспорта, георгиевские ленты, символику запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" патриарха РПЦ Кирилла по распространению враждебной пропаганды через верующих.

 

Кроме этого, обнаружены склады с прокремлевской литературой, в том числе авторства идеолога "рашизма" Ивана Ильина, отмечают в спецслужбе.

В этих изданиях представители РФ отрицают существование украинского народа, его языка и культуры, а также ставят под сомнение украинскую государственность.

При осмотре церковных помещений в поселке Чернобаевка Херсонской области сотрудники СБУ обнаружили бланки пропусков в оккупационные органы РФ.

В епархии на Львовщине было найдено фото скрытых российских документов "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ".

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На территории церквей в Закарпатской области находился флаг так называемой "Республики Подкарпатская Русь" с текстом гимна "подкарпатских русинов".

 

Также установлено, что местный священник в проповедях называл "безбожниками-сатанистами" людей, которые празднуют Рождество 25 декабря.

По данному факту начато уголовное производство в отношении нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

На территории одного из монастырей Ровенской области был разоблачен послушник с российским паспортом и контактами в РФ.

 

Сейчас СБУ проверяет его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности в пользу спецслужб страны-агрессора.

В Роменской епархии обнаружен клирик с партбилетом Коммунистической партии бывшего СССР.

Сейчас все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий, отмечают в СБУ.

 
 

Что предшествовало: Служба безопасности сообщила о проверках в культовых заведениях УПЦ МП в 9 областях с целью предотвращения использования религиозных общин как очагов "русского мира".

Темы: СБУцерковьпропаганда
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