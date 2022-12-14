"Методички" РПЦ, георгиевские ленточки, партбилет КПСС: СБУ подвела итоги обысков у УПЦ МП
Служба безопасности Украины завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Правоохранители сообщают, что на территории епархий нашли российские паспорта, георгиевские ленты, символику запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" патриарха РПЦ Кирилла по распространению враждебной пропаганды через верующих.
Кроме этого, обнаружены склады с прокремлевской литературой, в том числе авторства идеолога "рашизма" Ивана Ильина, отмечают в спецслужбе.
В этих изданиях представители РФ отрицают существование украинского народа, его языка и культуры, а также ставят под сомнение украинскую государственность.
При осмотре церковных помещений в поселке Чернобаевка Херсонской области сотрудники СБУ обнаружили бланки пропусков в оккупационные органы РФ.
В епархии на Львовщине было найдено фото скрытых российских документов "об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ".
На территории церквей в Закарпатской области находился флаг так называемой "Республики Подкарпатская Русь" с текстом гимна "подкарпатских русинов".
Также установлено, что местный священник в проповедях называл "безбожниками-сатанистами" людей, которые празднуют Рождество 25 декабря.
По данному факту начато уголовное производство в отношении нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.
На территории одного из монастырей Ровенской области был разоблачен послушник с российским паспортом и контактами в РФ.
Сейчас СБУ проверяет его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности в пользу спецслужб страны-агрессора.
В Роменской епархии обнаружен клирик с партбилетом Коммунистической партии бывшего СССР.
Сейчас все изъятые материалы направлены на экспертизу для принятия дальнейших процессуальных действий, отмечают в СБУ.
Что предшествовало: Служба безопасности сообщила о проверках в культовых заведениях УПЦ МП в 9 областях с целью предотвращения использования религиозных общин как очагов "русского мира".