Зеленський висловив президенту МОК розчарування через російських спортсменів

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом.

Джерело: сайт президента України

Деталі: Зеленський висловив розчарування присутністю президента Олімпійського комітету Росії на саміті МОК 9 листопада та намірами повернути російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання під нейтральним прапором.

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Пряма мова: "З лютого 184 українські спортсмени загинули від дій Росії. Не можна намагатися бути нейтральними, коли знищуються основи мирного життя та ігноруються загальнолюдські цінності".

Більше деталей: За його словами, мовчання спортсменів, тренерів і функціонерів потурає агресії, а Росія використовує спорт із пропагандистською метою.

Справедливою відповіддю на такі дії, вважає український президент, може бути лише повна ізоляція країни-терориста на міжнародній арені. Зокрема, це стосується міжнародних спортивних заходів.

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Крім того, Зеленський відзначив підтримку українських атлетів та українського олімпійського руху, а також закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої Росією спортивної інфраструктури в Україні.