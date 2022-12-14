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Зеленский высказал президенту МОК свое разочарование из-за российских спортсменов

Евгений КизиловСреда, 14 декабря 2022, 19:17
Зеленский высказал президенту МОК свое разочарование из-за российских спортсменов
владимир зеленский, фото оп

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Источник: сайт президента Украины

Детали: Зеленский выразил разочарование присутствием президента Олимпийского комитета России на саммите МОК 9 ноября и намерениями вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом.

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Прямая речь: "С февраля 184 украинских спортсмена погибли от действий России. Нельзя пытаться быть нейтральными, когда уничтожаются основы мирной жизни и игнорируются общечеловеческие ценности".

Больше деталей: По его словам, молчание спортсменов, тренеров и функционеров потакает агрессии, а Россия использует спорт в пропагандистских целях.

Справедливым ответом на такие действия, считает украинский президент, может быть только полная изоляция страны-террориста на международной арене. В частности, это касается международных спортивных мероприятий.

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Кроме того, Зеленский отметил поддержку украинских атлетов и украинского олимпийского движения, а также призвал МОК способствовать восстановлению разрушенной Россией спортивной инфраструктуры в Украине.

Темы: ЗеленскийспортОлимпиадаРосcия
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