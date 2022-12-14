Зеленский высказал президенту МОК свое разочарование из-за российских спортсменов
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.
Источник: сайт президента Украины
Детали: Зеленский выразил разочарование присутствием президента Олимпийского комитета России на саммите МОК 9 ноября и намерениями вернуть российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом.
Прямая речь: "С февраля 184 украинских спортсмена погибли от действий России. Нельзя пытаться быть нейтральными, когда уничтожаются основы мирной жизни и игнорируются общечеловеческие ценности".
Больше деталей: По его словам, молчание спортсменов, тренеров и функционеров потакает агрессии, а Россия использует спорт в пропагандистских целях.
Справедливым ответом на такие действия, считает украинский президент, может быть только полная изоляция страны-террориста на международной арене. В частности, это касается международных спортивных мероприятий.
Кроме того, Зеленский отметил поддержку украинских атлетов и украинского олимпийского движения, а также призвал МОК способствовать восстановлению разрушенной Россией спортивной инфраструктуры в Украине.