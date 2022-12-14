Готуємо домовленості, які посилять оборонні спроможності України – Зеленський

Україна має прогрес у питанні щодо протиповятрної оборони і готує домовленості, які посилять її оборонні спроможності й дадуть більше оперативних можливостей, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: голова держави у вечірньому зверненні до українців 14 грудня

Пряма мова: "Готуємо домовленості, які посилять наші оборонні спроможності й дадуть більше оперативних можливостей Україні. (...)

Провів сьогодні засідання Ставки. Говорили, зокрема, і про захист неба. Постійно посилюємо нашу протиповітряну й протидронну оборону. І робимо все, щоб отримати для України більш сучасні та більш потужні системи.

За цей тиждень ми маємо важливий прогрес у питанні щодо ППО".

Деталі: Зеленський додав, що на Ставці детально обговорили ситуацію на Донбасі й на інших активних напрямках на передовій.

"Спокою на передовій немає. Нічого легкого й простого немає. Кожен день і кожен метр даються надзвичайно тяжко. І особливо там, де вся тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, щоб залишалися тільки голі руїни й воронки в землі", – сказав президент і додав, що говорив про це у зверненні до Європейського парламенту.

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Зеленський наголосив, що "Росія знищує на Донбасі місто за містом, як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут".

Пряма мова: "Оборонятися в таких умовах – це не просто героїзм, це щось більше. І я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів.

Хочу зараз відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які дуже майстерно й дуже хоробро розбили ворога під час чергової атаки та змусили його відступити. Молодці!

Хочу також відзначити бійців 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, які воюють на Кремінському напрямку – і дуже результативно. Дякую вам, воїни!"

Деталі: Також Зеленський подякував 96-й зенітній ракетній бригаді Повітряних сил, яка обороняє небо Київської області.

Він нагадав, що вранці 14 грудня на Київщині було збито 13 "Шахедів": "Це 13 врятованих об’єктів інфраструктури, це врятовані життя. За один ранок".