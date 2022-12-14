Готовим договоренности, которые усилят оборонные возможности Украины – Зеленский

Украина имеет прогресс в вопросе о противовоздушной обороне и готовит договоренности, которые усилят ее оборонительные способности и дадут больше оперативных возможностей, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: глава государства в вечернем обращении к украинцам 14 декабря

Прямая речь: "Готовим договоренности, которые усилят наши оборонительные способности и дадут больше оперативных возможностей Украине.(...)

Провел сегодня заседание Ставки. Говорили, в частности, и о защите неба. Постоянно усиливаем нашу противовоздушную и противодронную оборону. И делаем все, чтобы получить для Украины более современные и более мощные системы.

За эту неделю мы имеем важный прогресс в вопросе по ПВО".

Детали: Зеленский добавил, что на Ставке подробно обсудили ситуацию на Донбассе и на других активных направлениях на передовой.

"Спокойствия на передовой нет. Ничего легкого и простого нет. Каждый день и каждый метр даются чрезвычайно тяжело. И особенно там, где вся тактика оккупантов сводится к уничтожению артиллерией всего перед собой, чтобы оставались только голые руины и воронки в земле", – сказал президент и добавил, что говорил об этом в обращении к Европейскому парламенту.

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Зеленский отметил, что "Россия уничтожает на Донбассе город за городом, как Мариуполь, как Волноваху, как Бахмут".

Прямая речь: "Обороняться в таких условиях – это не просто героизм, это нечто большее. И я благодарю всех наших воинов, которые выдерживают давление оккупантов.

Хочу сейчас отметить бойцов 46-й отдельной аэромобильной бригады, которые очень искусно и очень храбро разбили врага во время очередной атаки и заставили его отступить. Молодцы!

Хочу также отметить бойцов 80-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад, которые воюют на Кременском направлении – и очень результативно. Спасибо вам, воины!"

Детали: Также Зеленский поблагодарил 96-ю зенитную ракетную бригаду Воздушных сил, которая защищает небо Киевской области.

Он напомнил, что утром 14 декабря на Киевщине было сбито 13 "Шахедов": "Это 13 спасенных объектов инфраструктуры, это спасенные жизни. За одно утро".