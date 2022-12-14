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Ситуація поліпшується: в Україні ось-ось скасують аварійні відключення – ОП

"Українська правда"Середа, 14 грудня 2022, 22:05

Ситуація в енергосистемі України цього тижня покращилася. Найближчими днями в країні хочуть залишити тільки планові відключення електроенергії, без аварійних.

Джерело: заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Якщо говорити про ситуацію в енергосистемі загалом, цього тижня вона трохи покращилася, нам вдалося в більшості областей вийти на графіки планових відключень. І це найперше, що ми вимагаємо від обленерго та областей: щоб люди розуміли, що є конкретний план, за цим планом і будуть відключення.

Сьогодні аварійні відключення застосовувалися тільки в кількох областях. Але найближчими днями ми хочемо вийти на планові відключення в усіх регіонах".

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Теми: енергетикааваріявійна
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