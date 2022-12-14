Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ситуация улучшается: в Украине вот-вот отменят аварийные отключения – ОП

"Украинская правда"Среда, 14 декабря 2022, 22:05

Ситуация в энергосистеме Украины на текущей неделе улучшилась. В ближайшие дни в стране хотят оставить только плановые отключения электроэнергии, без аварийных.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Если говорить о ситуации в энергосистеме в целом, на этой неделе она немного улучшилась, нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений. И это самое первое, что мы требуем от обленерго и областей: чтобы люди понимали, что есть конкретный план, по этому плану и будут отключения.

Сегодня аварийные отключения применялись только в нескольких областях. Но в ближайшие дни мы хотим выйти на плановые отключения во всех регионах".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: энергетикаавариявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Люди из окружения Зеленского хотят заменить Залужного на Сырского – СМИ

Энергообъект ДТЭК отключен от системы из-за очередного обстрела

Резников считает, что россияне планируют новое широкое наступление в феврале

Евросовет согласовал выделение Украине 18 млрд евро макрофина несмотря на проблемы с Польшей – СМИ

В Главном управлении полиции Польши взорвался "подарок из Украины"

С начала войны Залужный уволил десять генералов, еще один - застрелился

Все новости...
энергетика
Ограничения электроэнергии в среду уменьшились – Yasno
Зеленский попросил ООН направить экспертов на энергетические объекты Украины
Франция передаст Украине оборудование для ремонта енергосистемы на 415 миллионов евро
Последние новости
22:21
Обстрелы Днепропетровщины: 1 погибший и 5 раненых, среди них несовершеннолетняя
22:19
Цена Бахмута. Один день в стабилизационном пункте
22:16
ЕС согласовал девятый пакет санкций против РФ - СМИ
22:01
Eutelsat прекратит трансляцию трех пропагандистских каналов РФ
21:52
Украинский омбудсмен просит власти Грузии пустить его к Саакашвили
21:45
Лидеры ЕС соберутся на внеочередной саммит в феврале - СМИ
21:42
МИД обеспокоен здоровьем Саакашвили
21:29
Люди из окружения Зеленского хотят заменить Залужного на Сырского – СМИ
21:22
Ситуация со светом на левом берегу столицы улучшается – Yasno
21:09
Особняк под Киевом и участок в Подмосковье: у Королевской обнаружили незаконное обогащение
Все новости...