Ситуация улучшается: в Украине вот-вот отменят аварийные отключения – ОП

Ситуация в энергосистеме Украины на текущей неделе улучшилась. В ближайшие дни в стране хотят оставить только плановые отключения электроэнергии, без аварийных.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Если говорить о ситуации в энергосистеме в целом, на этой неделе она немного улучшилась, нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений. И это самое первое, что мы требуем от обленерго и областей: чтобы люди понимали, что есть конкретный план, по этому плану и будут отключения.

Сегодня аварийные отключения применялись только в нескольких областях. Но в ближайшие дни мы хотим выйти на плановые отключения во всех регионах".