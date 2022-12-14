Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ситуация улучшается: в Украине вот-вот отменят аварийные отключения – ОП

"Украинская правда"Среда, 14 декабря 2022, 21:05
Ситуация улучшается: в Украине вот-вот отменят аварийные отключения – ОП
Getty Images

Ситуация в энергосистеме Украины на текущей неделе улучшилась. В ближайшие дни в стране хотят оставить только плановые отключения электроэнергии, без аварийных.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Если говорить о ситуации в энергосистеме в целом, на этой неделе она немного улучшилась, нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений. И это самое первое, что мы требуем от обленерго и областей: чтобы люди понимали, что есть конкретный план, по этому плану и будут отключения.

Реклама:

Сегодня аварийные отключения применялись только в нескольких областях. Но в ближайшие дни мы хотим выйти на плановые отключения во всех регионах".

Темы: энергетикаавариявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
энергетика
Государство должно вернуть контроль над некоторыми стратегическими энергообъектами – Зеленский
Дефицит электроэнергии: в среду Украина снова запросила аварийную помощь из Европы
В Норвегии заработала крупнейшая в мире плавучая ветровая электростанция
Последние новости
23:55
обновляетсяСМИ: В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
Все новости...
Реклама: