Ситуация улучшается: в Украине вот-вот отменят аварийные отключения – ОП
Среда, 14 декабря 2022, 22:05
Ситуация в энергосистеме Украины на текущей неделе улучшилась. В ближайшие дни в стране хотят оставить только плановые отключения электроэнергии, без аварийных.
Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Если говорить о ситуации в энергосистеме в целом, на этой неделе она немного улучшилась, нам удалось в большинстве областей выйти на графики плановых отключений. И это самое первое, что мы требуем от обленерго и областей: чтобы люди понимали, что есть конкретный план, по этому плану и будут отключения.
Сегодня аварийные отключения применялись только в нескольких областях. Но в ближайшие дни мы хотим выйти на плановые отключения во всех регионах".
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