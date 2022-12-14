ЧС-2022: Франція проходить до фіналу, Марокко гратиме за третє місце

У другому півфіналі Чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі 14 грудня Франція та Марокко боролися за участь у вирішальному матчі.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Марокко є першою африканською командою в історії, яка грала у півфіналі Мундіалів.

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Франція почала цей матч як чинний чемпіон світу після перемоги у 2018 році.

Попри те, що марокканцям до цієї стадії жодна команда на турнірі не забила голів, експерти не давали їм багато шансів на перемогу.

Після стартового свистка французи одразу почали атакувати, і з першої ж атаки на 4 хвилині забили гол – після метушні та декількох ударів у штрафній марокканців Тео Ернандес таки забиває гол.

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Після пропущеного голу Марокко виглядало ошелешеним і вже за 10 хвилин могли пропустити ще один – Олів’є Жиру пробив у стійку.

За хвилину команду знову спіткала невдача – капітан Марокко Ромен Саїсс змушений був просити заміну через свою травму.

Кінцівка першого тайму запам’яталася яскравим ударом марокканського нападника Ель-Яміка, який у падінні через себе пробив у ближній нижній кут – врятував воротар.

На другий тайм африканці вийшли краще підготовленими – добре контролювали м’яч, більше пасували, але результатів це не принесло.

Французи, своєю чергою, на 70 хвилині завдали свого третього за матч удару в площину воріт суперника, і знову гол. Захист Марокко, який бездоганно провів цей Мундіаль, знову схибив: Мбаппе відтягнув на себе трьох захисників і віддав гарний пас, а гол забив француз Коло Муані, який вийшов на поле менш як хвилину тому.

На трибуні, як показали камери, свою команду підтримував президент Франції Еммануель Макрон.

Франція завдяки перемозі гратиме у фіналі проти Аргентини.

Марокко змагатиметься за третє місце проти чинного віцечемпіона світу – Хорватії.