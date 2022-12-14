Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЧМ-2022: Франция проходит в финал, Марокко будет играть за третье место

Роман ПетренкоСреда, 14 декабря 2022, 22:55
фото getty

Во втором полуфинале Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре 14 декабря Франция и Марокко боролись за участие в решающем матче.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Марокко является первой африканской командой в истории, которая играла в полуфинале Мундиалей.

Франция начала этот матч как действующий чемпион мира после победы в 2018 году.

Несмотря на то, что марокканцам до этой стадии ни одна команда на турнире не забила голов, эксперты не давали им много шансов на победу.

После стартового свистка французы сразу начали атаковать, и с первой атаки на 4 минуте забили гол - после суматохи и нескольких ударов в штрафной марокканцев Тео Эрнандес таки забивает гол.

После пропущенного гола Марокко выглядело ошарашенным и уже через 10 минут могли пропустить еще один - Оливье Жиру пробил в штангу.

ВИДЕО ДНЯ

Через минуту команду снова постигла неудача - капитан Марокко Ромен Саисс вынужден был просить замену из-за своей травмы.

Концовка первого тайма запомнилась ярким ударом марокканского нападающего Эль-Ямика, который в падении через себя пробил в ближний нижний угол - спас вратарь.

На второй тайм африканцы вышли лучше подготовленными - хорошо контролировали мяч, больше пасовали, но результатов это не принесло.

Французы, в свою очередь, на 70 минуте нанесли свой третий за матч удар в створ ворот соперника, и снова гол. Защита Марокко, безупречно проведшая этот Мундиаль, снова ошиблась: Мбаппе оттянул на себя трех защитников и отдал красивый пас, а гол забил француз Коло Муани, который вышел на поле менее минуты назад.

На трибуне, как показали камеры, свою команду поддерживал президент Франции Эммануэль Макрон.

Франція завдяки перемозі гратиме у фіналі проти Аргентини.

Марокко змагатиметься за третє місце проти чинного віцечемпіона світу – Хорватії.

Темы: чемпионат мирафутбол
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ЕС согласовал девятый пакет санкций против РФ

Люди из окружения Зеленского хотят заменить Залужного на Сырского – СМИ

Энергообъект ДТЭК отключен от системы из-за очередного обстрела

Резников считает, что россияне планируют новое широкое наступление в феврале

Евросовет согласовал выделение Украине 18 млрд евро макрофина несмотря на проблемы с Польшей – СМИ

В Главном управлении полиции Польши взорвался "подарок из Украины"

Все новости...
чемпионат мира
ЧМ-2022: Аргентина разгромила Хорватию и прошла в финал
Четвертьфинал ЧМ-22: Марокко выбило Португалию из турнира, Франция прошла дальше
Четвертьфинал ЧМ-22: серии пенальти в обоих матчах, сенсационный вылет Бразилии
Последние новости
23:16
Топ-чиновник Норвегии говорит, что его отравила жена-украинка. Он писал ей, что поддерживает Путина
23:08
Зеленский: На Донбассе оккупанты уничтожают каждый город и село, чтобы не было зданий для обороны
23:00
На Херсонщине пострадали 9 человек, двое из них погибли – глава ОГА
22:48
Правительство Сербии решило направить запрос силам НАТО о введении своих сил в Косово
22:37
США расширяют программу подготовки украинских военных - Пентагон
22:36
Данилов: Путин испуган – и это опасно, но шансов захватить нас ноль
22:21
Обстрелы Днепропетровщины: 1 погибший и 5 раненых, среди них несовершеннолетняя
22:19
Цена Бахмута. Один день в стабилизационном пункте
22:16
ЕС согласовал девятый пакет санкций против РФ
22:01
Eutelsat прекратит трансляцию трех пропагандистских каналов РФ
Все новости...