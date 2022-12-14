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ЧМ-2022: Франция проходит в финал, Марокко будет играть за третье место

Роман ПетренкоСреда, 14 декабря 2022, 21:55
ЧМ-2022: Франция проходит в финал, Марокко будет играть за третье место
фото getty

Во втором полуфинале Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре 14 декабря Франция и Марокко боролись за участие в решающем матче.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Марокко является первой африканской командой в истории, которая играла в полуфинале Мундиалей.

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Франция начала этот матч как действующий чемпион мира после победы в 2018 году.

Несмотря на то, что марокканцам до этой стадии ни одна команда на турнире не забила голов, эксперты не давали им много шансов на победу.

После стартового свистка французы сразу начали атаковать, и с первой атаки на 4 минуте забили гол - после суматохи и нескольких ударов в штрафной марокканцев Тео Эрнандес таки забивает гол.

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После пропущенного гола Марокко выглядело ошарашенным и уже через 10 минут могли пропустить еще один - Оливье Жиру пробил в штангу.

Через минуту команду снова постигла неудача - капитан Марокко Ромен Саисс вынужден был просить замену из-за своей травмы.

Концовка первого тайма запомнилась ярким ударом марокканского нападающего Эль-Ямика, который в падении через себя пробил в ближний нижний угол - спас вратарь.

На второй тайм африканцы вышли лучше подготовленными - хорошо контролировали мяч, больше пасовали, но результатов это не принесло.

Французы, в свою очередь, на 70 минуте нанесли свой третий за матч удар в створ ворот соперника, и снова гол. Защита Марокко, безупречно проведшая этот Мундиаль, снова ошиблась: Мбаппе оттянул на себя трех защитников и отдал красивый пас, а гол забил француз Коло Муани, который вышел на поле менее минуты назад.

На трибуне, как показали камеры, свою команду поддерживал президент Франции Эммануэль Макрон.

Франція завдяки перемозі гратиме у фіналі проти Аргентини.

Марокко змагатиметься за третє місце проти чинного віцечемпіона світу – Хорватії.

Темы: чемпионат мирафутбол
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