Лише 7% українців активно готуються до переїзду на зиму – МОМ

За даними Міжнародної організації з міграції, на тлі проблем з енергопостачанням, спричинених ракетними ударами РФ, лише 7% громадян України активно готуються до переїзду в інше місце на зимовий період.

Джерело: звіт МОМ

Деталі: Результати опитування, проведеного організацією, показали, що навіть у випадку довготривалої відсутності основних комунальних послуг без інформації про терміни їх відновлення, 2/3 респондентів заявили, що не покинуть свої помешкання.

Голова представництва МОМ в Україні Ан Нгуєн наголосила, що 40% населення України потребують термінової гуманітарної допомоги.

За даними організації, 43% домогосподарств в Україні вичерпали свої заощадження, а 63% опитаних розповіли, що обмежують споживання газу, електрики та твердого палива.

Що цьому передувало: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що майже 8 млн українців виїхали за кордон через напад Росії на Україну – це 20% від фактичного населення країни.