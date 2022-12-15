Только 7% украинцев активно готовятся к переезду на зиму – МОМ

По данным Международной организации по миграции, на фоне проблем с энергоснабжением, вызванных ракетными ударами РФ, лишь 7% граждан Украины активно готовятся к переезду в другое место на зимний период.

Источник: отчет МОМ

Детали: Результаты опроса, проведенного организацией, показали, что даже в случае длительного отсутствия основных коммунальных услуг без информации о сроках их восстановления, 2/3 респондентов заявили, что не покинут свои дома.

Глава представительства МОМ в Украине Ан Нгуен отметила, что 40% населения Украины нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

По данным организации, 43% домохозяйств в Украине исчерпали свои сбережения, а 63% опрошенных рассказали, что ограничивают потребление газа, электричества и твердого топлива.

Что этому предшествовало: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что почти 8 млн украинцев выехали за границу из-за нападения России на Украину – это 20% от фактического населения страны.