У Бердянську партизани залишили казарми росіян без світла – ЦНС

В окупованому Бердянську невідомі підірвали трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала електроенергією приміщення, в яких проживають окупанти.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "13 грудня у Бердянську підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де розквартировані мобілізаційні підрозділи ворога.

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Вибух пролунав о 19:30. Невідомі за допомогою тротилових шашок підірвали трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП, залишивши окупаційні казарми без світла".

Деталі: У ЦНС також повідомили, що на наступний день окупанти збільшили у місті кількість перевірок, але результату в пошуках не досягли.

Нагадаємо: Російська ФСБ створила спеціальні групи з пошуку членів українського підпілля.