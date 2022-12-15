Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бердянську партизани залишили казарми росіян без світла – ЦНС

"Українська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 03:43
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З PIXABAY

В окупованому Бердянську невідомі підірвали трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала електроенергією приміщення, в яких проживають окупанти.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "13 грудня у Бердянську підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де розквартировані мобілізаційні підрозділи ворога.

Вибух пролунав о 19:30. Невідомі за допомогою тротилових шашок підірвали трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП, залишивши окупаційні казарми без світла".

Деталі: У ЦНС також повідомили, що на наступний день окупанти збільшили у місті кількість перевірок, але результату в пошуках не досягли.

Нагадаємо: Російська ФСБ створила спеціальні групи з пошуку членів українського підпілля.

Теми: партизаниБердянськокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Лідери ЄС домовились про 18 млрд євро макрофіну для України у 2023 році – рішення саміту

ЄС узгодив дев’ятий пакет санкцій проти РФ

Люди з оточення Зеленського хочуть замінити Залужного на Сирського – ЗМІ

Енергооб’єкт ДТЕК відключено від системи через черговий обстріл

Резніков вважає, що росіяни планують новий широкий наступ у лютому

Єврорада погодила виділення Україні 18 млрд євро макрофіну попри проблеми з Польщею – ЗМІ

Усі новини...
партизани
Під окупованим Мелітополем підірвали міст
У Скадовську підірвали авто ексдепутата-колаборанта Булюка
Партизани взяли на себе відповідальність за підпал бази РФ в окупованому Криму
Останні новини
03:59
Лідери ЄС підтримують спільну закупівлю зброї в межах блоку – рішення саміту
03:42
Окупанти вивезли до РФ 40 дітей з Луганщини – ЦНС
02:57
ООН ухвалила нову резолюцію про порушення прав людини в Криму з урахуванням вторгнення РФ
02:05
Саміт ЄС домовився збільшити військову підтримку України, зокрема щодо ППО – заява
01:39
відеоДружина екснардепа Дейдея заявила, що її чоловік живий та, ймовірно, за кордоном
00:20
Лідери ЄС домовились про 18 млрд євро макрофіну для України у 2023 році – рішення саміту
23:53
Сумщина: за день росіяни завдали 58 ударів по двох громадах
23:43
У США стурбовані вироком меру Стамбула, якого вважають потенційним суперником Ердогана на виборах
23:16
Топ-чиновник Норвегії каже, що його отруїла дружина-українка. Він писав їй, що підтримує Путіна
23:08
Зеленський: На Донбасі окупанти знищують кожне місто й село, щоб не було будівель для оборони
Усі новини...