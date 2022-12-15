Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Бердянську партизани залишили казарми росіян без світла – ЦНС

"Українська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 02:43
У Бердянську партизани залишили казарми росіян без світла – ЦНС
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З PIXABAY

В окупованому Бердянську невідомі підірвали трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала електроенергією приміщення, в яких проживають окупанти.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "13 грудня у Бердянську підірвали трансформаторну підстанцію, яка живила мікрорайон Коса, де розквартировані мобілізаційні підрозділи ворога.

Реклама:

Вибух пролунав о 19:30. Невідомі за допомогою тротилових шашок підірвали трансформаторну підстанцію та опору ЛЕП, залишивши окупаційні казарми без світла".

Деталі: У ЦНС також повідомили, що на наступний день окупанти збільшили у місті кількість перевірок, але результату в пошуках не досягли.

Нагадаємо: Російська ФСБ створила спеціальні групи з пошуку членів українського підпілля.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: партизаниБердянськокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
партизани
"На очі партизанам": збір на дрони й тепловізори для ССО – розіграш ексклюзивних футболок
Партизани підпалили базу росіян у Маріуполі – Андрющенко
На Херсонщині партизани підірвали дві вантажівки з окупантами
Останні новини
03:23
КНДР заявила про успішне випробування твердопаливної балістичної ракети
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
Усі новини...
Реклама: