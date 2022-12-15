В Бердянске партизаны оставили казармы россиян без света – ЦНС
Четверг, 15 декабря 2022, 03:43
В оккупированном Бердянске неизвестные взорвали трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала электроэнергией помещения, в которых проживают оккупанты.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно: "13 декабря в Бердянске взорвали трансформаторную подстанцию, которая питала микрорайон Коса, где расквартированы мобилизационные подразделения врага.
Взрыв прогремел в 19:30. Неизвестные с помощью тротиловых шашек взорвали трансформаторную подстанцию и опору ЛЭП, оставив оккупационные казармы без света".
Детали: В ЦНС также сообщили, что на следующий день оккупанты увеличили в городе количество проверок, но результата в поисках не достигли.
Напомним: Российская ФСБ создала специальные группы по поиску членов украинского подполья.