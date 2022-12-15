В Бердянске партизаны оставили казармы россиян без света – ЦНС

В оккупированном Бердянске неизвестные взорвали трансформаторную подстанцию, которая обеспечивала электроэнергией помещения, в которых проживают оккупанты.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "13 декабря в Бердянске взорвали трансформаторную подстанцию, которая питала микрорайон Коса, где расквартированы мобилизационные подразделения врага.

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Взрыв прогремел в 19:30. Неизвестные с помощью тротиловых шашек взорвали трансформаторную подстанцию и опору ЛЭП, оставив оккупационные казармы без света".

Детали: В ЦНС также сообщили, что на следующий день оккупанты увеличили в городе количество проверок, но результата в поисках не достигли.

Напомним: Российская ФСБ создала специальные группы по поиску членов украинского подполья.