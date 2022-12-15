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ЄС і НАТО найближчим часом закличуть РФ вивести війська з України – ЗМІ

"Українська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 04:50
ФОТО: DPSU.GOV.UA

Євросоюз і НАТО підготували спільний заклик до Росії негайно припинити війну та вивести свою армію з України.

Джерело: американське видання Politico, яке посилається на власні джерела

Деталі: Як пише видання, очікується, що незабаром ЄС і НАТО офіційно оприлюднять спільний заклик до Росії припинити війну і залишити Україну.

За словами дипломатів, декларація, з якою частково ознайомилося Politico, готувалася більше року, але затримувалася через напруженість у відносинах між Туреччиною і Кіпром.

Два дипломати повідомили виданню, що декларацію представлять найближчим часом, ймовірно, в найближчий понеділок чи вівторок, або ж на початку 2023 року, якщо на заваді стане робочий графік під кінець року.

"Хоча текст (звернення до РФ, – ред.) здебільшого нічим не примітний, надання йому офіційного статусу стало б значним дипломатичним досягненням, зважаючи на місяці, які пішли на його підготовку", – наголошує видання.

Зазначається, що текст декларації узгоджувався в основному між офісом голови Європейської Ради Шарля Мішеля, Єврокомісією і НАТО.

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За інформацією Politico, у майже остаточному проєкті ЄС і НАТО закликають Росію "негайно припинити цю війну і вивести свої війська з України", а також підтверджують свою "непохитну і постійну підтримку її незалежності".

Видання пише, що у декларації вони також погодилися "повністю підтримувати невід'ємне право України на самооборону і вибір власної долі", та наголошують, що "жорстока війна Росії" "загострила продовольчу та енергетичну кризу, яка зачепила мільярди людей по всьому світу".

Що цьому передувало: Раніше ЗМІ повідомляли, що Захід допускає постачання Україні нових винищувачів для здобуття "вирішальної переваги" над РФ.

Теми: НАТОЄСУкраїнаРосія
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