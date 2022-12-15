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ЕС и НАТО в ближайшее время призовут РФ вывести войска из Украины – СМИ

"Украинская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 04:50
ФОТО: DPSU.GOV.UA

Евросоюз и НАТО подготовили совместный призыв к России немедленно прекратить войну и вывести свою армию из Украины.

Источник: американское издание Politico, которое ссылается на собственные источники

Детали: Как пишет издание, ожидается, что вскоре ЕС и НАТО официально обнародуют совместный призыв к России прекратить войну и покинуть Украину.

По словам дипломатов, декларация, с которой частично ознакомилось Politico, готовилась больше года, но задерживалась из-за напряженности в отношениях между Турцией и Кипром.

Два дипломата сообщили изданию, что декларацию представят в ближайшее время, вероятно, в ближайший понедельник или вторник, или же в начале 2023 года, если помешает рабочий график под конец года.

"Хотя текст (обращение к РФ, – ред.) в основном ничем не примечателен, предоставление ему официального статуса стало бы значительным дипломатическим достижением, учитывая месяцы, которые ушли на его подготовку", – отмечает издание.

Отмечается, что текст декларации согласовывался в основном между офисом председателя Европейского Совета Шарля Мишеля, Еврокомиссией и НАТО.

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По информации Politico, в почти окончательном проекте ЕС и НАТО призывают Россию "немедленно прекратить эту войну и вывести свои войска из Украины", а также подтверждают свою "непоколебимую и постоянную поддержку ее независимости".

Издание пишет, что в декларации они также согласились "полностью поддерживать неотъемлемое право Украины на самооборону и выбор собственной судьбы", и отмечают, что "жестокая война России" "обострила продовольственный и энергетический кризис, который затронул миллиарды людей по всему миру".

Что этому предшествовало: Ранее СМИ сообщали, что Запад допускает поставки Украине новых истребителей для получения "решающего преимущества" над РФ.

Темы: НАТОЕСУкраинаРосcия
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