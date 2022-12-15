ISW назвав причини, чому Путін скасував своє щорічне послання

Інститут вивчення війни (ISW) пояснив, чому Володимир Путін відмовився цього року виступати зі щорічним посланням до Федеральних зборів. Одна з причин, зокрема, полягає у відсутності позитивного порядку денного.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики інституту пишуть, що рішення російського президента відкласти своє щорічне послання до Федеральних зборів свідчить про невпевненість у здатності формувати російський інформаційний простір на тлі зростаючої критики його невдач в Україні.

Послання президента РФ до Федеральних зборів, Держдуми і Ради Федерації – це щорічна промова, введена в російську конституцію у лютому 1994 року.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін може виступити з посланням у 2023 році та закликав росіян припинити "ворожити на кавовій гущі" щодо часу наступного послання.

"Путін, можливо, не впевнений у своїй здатності виправдати ціну війни для російських внутрішніх і глобальних справ, виступаючи перед російською громадськістю та елітами. Перемога в Україні дозволила б Путіну затушувати російські людські та фінансові втрати, як це було в 2014 році, але Росія не мала жодних значних перемог з моменту окупації Лисичанська на початку липня. Раніше Путін намагався продати анексію частково окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей як велику перемогу, що лише викликало подальше невдоволення серед російських еліт і підірвало наративи державної пропаганди", – йдеться у звіті ISW.

Аналітики нагадали, що Путін вже скасував свою щорічну конференцію з росіянами в прямому ефірі, яку він проводив протягом десяти років, ймовірно, намагаючись уникнути відповідей на питання про військові невдачі РФ.

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"Схоже, що Путін все частіше звертається до сценаріїв і заздалегідь записаних виступів, таких як його зустріч 25 листопада з 18 відібраними жінками, які неправдиво представилися матерями мобілізованих військовослужбовців. Путін, ймовірно, намагається запобігти ризикам, пов'язаним з необхідністю відповідати на складні питання. Однак скасування конференції може підірвати популістську привабливість Путіна як правителя, який підтримує зв'язок зі своїм населенням", – наголосили в ISW.

Основні висновки ISW: