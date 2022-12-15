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ISW назвав причини, чому Путін скасував своє щорічне послання

"Українська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 06:10
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Інститут вивчення війни (ISW) пояснив, чому Володимир Путін відмовився цього року виступати зі щорічним посланням до Федеральних зборів. Одна з причин, зокрема, полягає у відсутності позитивного порядку денного.   

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики інституту пишуть, що рішення російського президента відкласти своє щорічне послання до Федеральних зборів свідчить про невпевненість у здатності формувати російський інформаційний простір на тлі зростаючої критики його невдач в Україні.

Послання президента РФ до Федеральних зборів, Держдуми і Ради Федерації – це щорічна промова, введена в російську конституцію у лютому 1994 року.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін може виступити з посланням у 2023 році та закликав росіян припинити "ворожити на кавовій гущі" щодо часу наступного послання.

"Путін, можливо, не впевнений у своїй здатності виправдати ціну війни для російських внутрішніх і глобальних справ, виступаючи перед російською громадськістю та елітами. Перемога в Україні дозволила б Путіну затушувати російські людські та фінансові втрати, як це було в 2014 році, але Росія не мала жодних значних перемог з моменту окупації Лисичанська на початку липня. Раніше Путін намагався продати анексію частково окупованих Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей як велику перемогу, що лише викликало подальше невдоволення серед російських еліт і підірвало наративи державної пропаганди", – йдеться у звіті ISW.

Аналітики нагадали, що Путін вже скасував свою щорічну конференцію з росіянами в прямому ефірі, яку він проводив протягом десяти років, ймовірно, намагаючись уникнути відповідей на питання про військові невдачі РФ.

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"Схоже, що Путін все частіше звертається до сценаріїв і заздалегідь записаних виступів, таких як його зустріч 25 листопада з 18 відібраними жінками, які неправдиво представилися матерями мобілізованих військовослужбовців. Путін, ймовірно, намагається запобігти ризикам, пов'язаним з необхідністю відповідати на складні питання. Однак скасування конференції може підірвати популістську привабливість Путіна як правителя, який підтримує зв'язок зі своїм населенням", – наголосили в ISW.

Основні висновки ISW:

  • Володимир Путін відклав своє щорічне звернення до Федеральних зборів РФ, що свідчить про те, що Кремль не впевнений, що зможе й надалі формувати російський інформаційний простір.
  • Українські офіційні особи прогнозують, що російські війська можуть спробувати розпочати широкомасштабний наступ на початку 2023 року.
  • Українська протиповітряна оборона збила всі безпілотники, які російські війська запустили в атаку 14 грудня.
  • Українські джерела повідомили, що на підконтрольну Україні територію повернулися 64 військовополонених.
  • Кремль, ймовірно, активізує інформаційні операції, спрямовані на представлення української влади як такої, що утискає релігійні свободи та свободу преси. 
  • Українські війська продовжували контрнаступальні операції, а російські війська проводили контратаки в районі Сватового та Кремінної.
  • Російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки.
  • Російсько-терористичні війська продовжували оборонні дії на південь від Дніпра у Херсонській області.
  • Кремлівські чиновники визнали, що отримують скарги на мобілізацію, незважаючи на її "фактичне завершення".
  • Українські партизани продовжують допомагати українським силам у виявленні важливих російських об'єктів.

Теми: ПутінвійнаУкраїна
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