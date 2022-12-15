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ISW назвал причины, почему Путин отменил свое ежегодное послание

"Украинская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 05:10
ISW назвал причины, почему Путин отменил свое ежегодное послание
VLADIMIR PUTIN, PHOTO BY GETTY IMAGES

Институт изучения войны (ISW) объяснил, почему Владимир Путин отказался в этом году выступать с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Одна из причин, в частности, заключается в отсутствии позитивной повестки дня.  

Источник: ISW

Детали: Аналитики института пишут, что решение российского президента отложить свое ежегодное послание к Федеральному собранию свидетельствует о неуверенности в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне растущей критики его неудач в Украине.

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Послание президента РФ к Федеральному собранию, Госдуме и Совету Федерации – это ежегодная речь, введенная в российскую конституцию в феврале 1994 года.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин может выступить с посланием в 2023 году и призвал россиян прекратить "гадать на кофейной гуще" относительно времени следующего послания.

"Путин, возможно, не уверен в своей способности оправдать цену войны для российских внутренних и глобальных дел, выступая перед российской общественностью и элитами. Победа в Украине позволила бы Путину затушевать российские человеческие и финансовые потери, как это было в 2014 году, но Россия не имела никаких значительных побед с момента оккупации Лисичанска в начале июля. Ранее Путин пытался продать аннексию частично оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей как большую победу, что лишь вызвало дальнейшее недовольство среди российских элит и подорвало нарративы государственной пропаганды", – говорится в отчете ISW.

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Аналитики напомнили, что Путин уже отменил свою ежегодную конференцию с россиянами в прямом эфире, которую он проводил в течение десяти лет, вероятно, пытаясь избежать ответов на вопросы о военных неудачах РФ.

"Похоже, что Путин все чаще обращается к сценариям и заранее записанным выступлениям, таким как его встреча 25 ноября с 18 отобранными женщинами, которые ложно представились матерями мобилизованных военнослужащих. Путин, вероятно, пытается предотвратить риски, связанные с необходимостью отвечать на сложные вопросы. Однако отмена конференции может подорвать популистскую привлекательность Путина как правителя, который поддерживает связь со своим населением", – отметили в ISW.

Основные выводы ISW:

  • Владимир Путин отложил свое ежегодное обращение к Федеральному собранию РФ, что свидетельствует о том, что Кремль не уверен, что сможет и дальше формировать российское информационное пространство.
  • Украинские официальные лица прогнозируют, что российские войска могут попытаться начать широкомасштабное наступление в начале 2023 года.
  • Украинская противовоздушная оборона сбила все беспилотники, которые российские войска запустили в атаку 14 декабря.
  • Украинские источники сообщили, что на подконтрольную Украине территорию вернулись 64 военнопленных.
  • Кремль, вероятно, активизирует информационные операции, направленные на представление украинской власти как ущемляющей религиозные свободы и свободу прессы. 
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные операции, а российские войска проводили контратаки в районе Сватово и Кременной.
  • Российские войска продолжали наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки.
  • Российско-террористические войска продолжали оборонительные действия к югу от Днепра в Херсонской области.
  • Кремлевские чиновники признали, что получают жалобы на мобилизацию, несмотря на ее "фактическое завершение".
  • Украинские партизаны продолжают помогать украинским силам в выявлении важных российских объектов.

Темы: ПутинвойнаУкраина
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