Російський диктатор Володимир Путін скасував традиційні передноворічні плани і не буде цього року грати в хокей на Красній площі і скасував пресконференцію та послання Федеральним зборам.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін не планує цього року грати в хокей на Красній площі напередодні Нового року.

Також він заявив, що в Кремлі втомилися від запитань про послання і пропонують перестати гадати на кавовій гущі.

Пряма мова: "Колеги повідомляють, що послання може відбутися вже наступного року, а також з'явилися повідомлення, що воно може бути в письмовому вигляді.

Ні, в письмовому вигляді його не буває. А що стосується повідомлень, чи можливо наступного року. Безумовно, можливо".

При цьому Пєсков не пояснив причину скасування традиційних планів Путіна.

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Також Путін скасував "Пряму лінію", під час якої з 2001 року відповідав на запитання ЗМІ.

Востаннє Путіна бачили на публіці 9 грудня на пресконференції в Киргизстані.

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