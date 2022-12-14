Путін скасував традиційні плани: без хокею на Красній площі і щорічного послання
Російський диктатор Володимир Путін скасував традиційні передноворічні плани і не буде цього року грати в хокей на Красній площі і скасував пресконференцію та послання Федеральним зборам.
Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"
Деталі: Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін не планує цього року грати в хокей на Красній площі напередодні Нового року.
Також він заявив, що в Кремлі втомилися від запитань про послання і пропонують перестати гадати на кавовій гущі.
Пряма мова: "Колеги повідомляють, що послання може відбутися вже наступного року, а також з'явилися повідомлення, що воно може бути в письмовому вигляді.
Ні, в письмовому вигляді його не буває. А що стосується повідомлень, чи можливо наступного року. Безумовно, можливо".
При цьому Пєсков не пояснив причину скасування традиційних планів Путіна.
Також Путін скасував "Пряму лінію", під час якої з 2001 року відповідав на запитання ЗМІ.
Востаннє Путіна бачили на публіці 9 грудня на пресконференції в Киргизстані.
Нагадаємо:
- 12 грудня речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що у 2022 році великої грудневої пресконференції не планується, хоча Путін все ж може поговорити з кремлівським пулом пропагандистів. Однією з причин скасування, як писали ЗМІ, була "ситуація на фронті".
- Починаючи з 2012 року підсумкова пресконференція президента Росії проходила в грудні.
- Британська розвідка припускає, що у Кремлі вирішили відмовитися від проведення вже традиційної великої пресконференції Путіна наприкінці року, аби на тлі цієї події не проявилося невдоволення "спеціальною воєнною операцією".