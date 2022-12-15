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ЗСУ відбили ворожі атаки біля 6 населених пунктів – Генштаб

"Українська правда"Четвер, 15 грудня 2022, 06:44
ЗСУ відбили ворожі атаки біля 6 населених пунктів – Генштаб
Український військовий, фото з Facebook Генштабу

14 грудня Сили оборони України відбили атаки у районах 6 населених пунктів та уразили 2 пункти управління ворога.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За минулу добу наші воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Веселе та Мар’їнка Донецької області.

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Противник завдав 31 авіаційний та 8 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької області, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

Надалі існує загроза завдання окупантами авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку ворог завдав вогневого впливу по районах Липівки та Хрінівки Чернігівської області.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ на Харківщині.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка, Торське і Ведмеже на Донеччині.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли райони 17 населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмут, Озарянівка, Північне та Опитне Донецької області. Також загарбники завдали авіаудару поблизу міста Бахмут.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка. Біля останнього зафіксовано також ворожий авіаудар.

На Новопавлівському напрямку окупанти стріляли по Вугледару, Пречистівці та Нескучному Донецької області та завдали авіаційний удар в районі міста Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати позиції наших військ та цивільну інфраструктуру вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждали райони 19 населених пунктів. Зокрема – Времівка і Новопіль Донецької області; Гуляйпілське, Оріхів, Мала Токмачка на Запоріжжі; Нововоронцовка, Осокорівка, Новотягинка, Токарівка, Янтарне Херсонської області та місто Херсон.

За даними Генштабу, окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області.

У зведенні повідомляється, що ворог примусово евакуював громадян України, які проживали на острові Великий Потьомкінський поблизу Херсона, на поки що підконтрольну російським загарбникам територію.

У Генштабі також повідомили, що окупаційна влада проводить роботи щодо переключення Запорізької атомної електростанції до енергетичної системи РФ.

Протягом минулої доби українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу противника та склад пально-мастильних матеріалів.

Теми: Збройні силивійнаДонецька область
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