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ВСУ отбили вражеские атаки возле 6 населенных пунктов – Генштаб

"Украинская правда"Четверг, 15 декабря 2022, 06:44
ВСУ отбили вражеские атаки возле 6 населенных пунктов – Генштаб
Украинский военный, фото из Facebook Генштаба

14 декабря Силы обороны Украины отбили атаки в районах 6 населенных пунктов и поразили 2 пункта управления врага.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Дословно: "За минувшие сутки наши воины отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселое и Марьинка Донецкой области.

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Противник нанес 31 авиационный и 8 ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой области, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня.

В дальнейшем существует угроза нанесения оккупантами авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

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На Северском направлении враг нанес огневое воздействие по районам Липовки и Хреновки Черниговской области.

На Купянском направлении противник обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлинск на Харьковщине.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской области и Ямполовка, Торское и Медвежье в Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли районы 17 населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Григорьевка, Бахмут, Озаряновка, Северное и Опытное Донецкой области. Также захватчики нанесли авиаудар вблизи города Бахмут.

На Авдеевском направлении огневому поражению подверглись позиции наших войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. Возле последнего зафиксирован также вражеский авиаудар.

На Новопавловском направлении оккупанты стреляли по Угледару, Пречистовке и Нескучному Донецкой области и нанесли авиационный удар в районе города Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстреливать позиции наших войск и гражданскую инфраструктуру вдоль правого берега реки Днепр. Пострадали районы 19 населенных пунктов. В частности – Времовка и Новополь Донецкой области; Гуляйпольское, Орехов, Малая Токмачка в Запорожье; Нововоронцовка, Осокоровка, Новотягинка, Токаревка, Янтарное Херсонской области и город Херсон.

По данным Генштаба, оккупанты заминировали дачные участки и побережье рек Конка и Чайка в пределах Олешковской городской территориальной общины Херсонской области.

В сводке сообщается, что враг принудительно эвакуировал граждан Украины, проживавших на острове Большой Потемкинский вблизи Херсона, на пока что подконтрольную российским захватчикам территорию.

В Генштабе также сообщили, что оккупационные власти проводят работы по переключению Запорожской атомной электростанции к энергетической системе РФ.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили 2 пункта управления, 8 районов сосредоточения личного состава противника и склад горюче-смазочных материалов.

Темы: Вооруженные силывойнаДонецкая область
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