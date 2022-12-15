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Окупанти знову випустили 40 снарядів по Нікопольщині: пошкоджені будинки і газогін

Ірина БалачукЧетвер, 15 грудня 2022, 08:40
Наслідки російських обстрілів 15 грудня. ФОТО З TELEGRAM РЕЗНІЧЕНКА

Уночі та вранці 15 грудня російські військові обстрілювали Мирівську, Марганецьку та Червоногригорівську громади у Дніпропетровській області – загарбники випустили щонайменше 40 снарядів.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Понад 14 годин тривоги і обстріли трьох громад. Вночi та вранці російські окупаційні війська били по Нікопольщині з "Градів" та важкої артилерії.

Потерпали Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Туди прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів". 

 
Наслідки російських обстрілів 15 грудня 
Фото з Telegram Резніченка

Деталі: За словами голови ОВА, люди не постраждали. Але у Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки і господарські споруди, а також газогін. 

 
Наслідки російських обстрілів 15 грудня 
Фото з Telegram Резніченка 

У Червоногригорівській та Мирівській громадах наслідки атак ще уточнюються. Триває обстеження уражених територій.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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