Оккупанты снова выпустили 40 снарядов по Никопольщине: повреждены дома и газопровод
Ночью и утром 15 декабря российские военные обстреливали Мировскую, Марганецкую и Красногригорьевскую общины в Днепропетровской области – захватчики выпустили не менее 40 снарядов.
Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь Резниченко: "Более 14 часов тревоги и обстрелы трех общин. Ночью и утром российские оккупационные войска били по Никопольщине из "Градов" и тяжелой артиллерии.
Пострадали Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Туда прилетели не менее 40 вражеских снарядов".
Детали: По словам главы ОВА, люди не пострадали. Но в Марганецкой общине повреждены частные дома и хозяйственные постройки, а также газопровод.
В Красногригорьевской и Мировской общинах последствия атак еще уточняются. Продолжается обследование пораженных территорий.