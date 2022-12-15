Оккупанты снова выпустили 40 снарядов по Никопольщине: повреждены дома и газопровод

Ночью и утром 15 декабря российские военные обстреливали Мировскую, Марганецкую и Красногригорьевскую общины в Днепропетровской области – захватчики выпустили не менее 40 снарядов.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "Более 14 часов тревоги и обстрелы трех общин. Ночью и утром российские оккупационные войска били по Никопольщине из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Пострадали Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины. Туда прилетели не менее 40 вражеских снарядов".

Последствия российских обстрелов 15 декабря ФОТО ИЗ TELEGRAM РЕЗНИЧЕНКО

Детали: По словам главы ОВА, люди не пострадали. Но в Марганецкой общине повреждены частные дома и хозяйственные постройки, а также газопровод.

Последствия российских обстрелов 15 декабря ФОТО ИЗ TELEGRAM РЕЗНИЧЕНКО

В Красногригорьевской и Мировской общинах последствия атак еще уточняются. Продолжается обследование пораженных территорий.