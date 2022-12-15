Британська розвідка: "союзницькі війська" у Білорусі поки не є серйозною загрозою для України

За оцінками британської розвідки, присутні у Білорусі російські та білоруські військові на цей час не є силою, яка може становити серйозну загрозу для України з півночі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 15 грудня.

13 грудня Білорусь почала термінову перевірку боєготовності своїх сил; навчання, наскільки відомо, проходять на північному заході, далеко від кордонів України. Також відомо про перекидання до Білорусі нових груп мобілізованих росіян, на тлі чого почали з’являтися припущення про підготовку нового наступу на Україну з півночі.

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"Білорусь зіграла ключову роль у російському наступі на Київ у лютому 2022 року. Втім, білоруські та російські підрозділи, які зараз задіяні у навчаннях, навряд чи становлять достатню силу для того, щоби здійснювати успішний новий наступ на півночі України", - зазначають у розвідці.

В Інституті вивчення війни (ISW) нещодавно заявляли, що вторгнення білоруської армії в Україну надзвичайно малоймовірне.

У Держприкордонслужбі України на початку тижня повідомляли, що навчання відбуваються на полігонах у глибині території Білорусі і безпосередньої загрози для України наразі немає, але до її потенційної появи готуються.