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Спільні навчання РФ і Білорусі тривають на віддалі від кордону з Україною - ДПСУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 12 грудня 2022, 12:21
ілюстративне фото Міноборони РБ

Спільні російсько-білоруські навчання відбуваються на полігонах Республіки Білорусь не поблизу кордону з Україною.

Джерело: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону 12 грудня

Деталі: Демченко зазначив, що на даний момент ударного формування чи то підрозділів РФ чи з долученням підрозділів РБ немає.

Спільні навчання росіян і білорусів, які вже неодноразово продовжувалися в термінах, тривають вглибині території РБ.

Пряма мова: "На щастя, відбуваються вони не поряд із кордоном, вони мають місце на полігонах на території вглиб Білорусі. За розвитком ситуації та діями (союзних військ –ред.) спостерігає наша розвідка, щоб розуміти, яку загрозу в подальшому вони можуть становити для нашої країни...

Немає такої загрози, що "сьогодні вже відбулося б якесь вторгнення на будь-якому напрямку". Але, звісно, ми мусимо бути готові до всього, укріплення (українських позицій) відбувається по всій протяжності кордону з Білоруссю".

Нагадаємо: Інститут вивчення війни (ISW) переконаний, що вторгнення білоруської армії в Україну надзвичайно малоймовірне.

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На території Білорусі використовуються потужні засоби радіолокаційної боротьби, аби ускладнити Україні роботу зі спостереження за кордоном, а також для провокацій проти Сил оборони нашої країни.

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Передісторія:

  • Наприкінці листопада воєнна розвідка Міноборони і не фіксувала на території Білорусі створення потужного наступального угруповання, подібного до того, яке було розгорнуто в січні-лютому 2022 року.
  • На початку грудня командувач Об’єднаних сил Збройних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв запевнив, що захисники готуються до адекватного реагування на тлі накопичення військ у Білорусі.

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Теми: БілоруськордонвійнаПрикордонна служба
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