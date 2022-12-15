Британская разведка: "союзнические войска" в Беларуси пока не представляют серьезной угрозы для Украины

По оценкам британской разведки, присутствующие в Беларуси российские и белорусские военные в настоящее время не являются силой, которая может представлять серьезную угрозу для Украины с севера.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 15 декабря.

13 декабря Беларусь начала срочную проверку боеготовности своих сил, учения, насколько известно, проходят на северо-западе, далеко от границ Украины. Также известно о переброске в Беларусь новых групп мобилизованных россиян, на фоне чего начали появляться предположения о подготовке нового наступления на Украину с севера.

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"Беларусь сыграла ключевую роль в российском наступлении на Киев в феврале 2022 года. Впрочем, белорусские и российские подразделения, которые сейчас задействованы в учениях, вряд ли составляют достаточную силу для того, чтобы осуществлять успешное новое наступление на севере Украины", - отмечают в разведке.

В Институте изучения войны (ISW) недавно заявляли, что вторжение белорусской армии в Украину чрезвычайно маловероятно.

В Госпогранслужбе Украины в начале недели сообщали, что учения проходят на полигонах в глубине территории Беларуси и непосредственной угрозы для Украины пока нет, но к ее потенциальному появлению готовятся.