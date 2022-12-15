Росіяни обстрілюють схід і південь України: найважче поблизу Бахмута та Авдіївки – ОВА

Наслідки російських ударів по Донеччині. Фото ілюстративне з Telegram голови ОВА Павла Кириленка

Росіяни не припиняють ударів по мирних населених пунктах на півдні та сході України – за минулу добу 2 людей загинули на Донеччині та ще 2, серед яких 8-річна дитина, на Херсонщині.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 9:00 15 грудня

Деталі: Луганська область: росіяни з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії відкривали вогонь по Макіївці, Площанці, Невському, Діброві і Червонопопівці на Лиманському напрямку. На Куп’янському напрямку від ворога постраждали Новоселівське та Стельмахівка.

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Українська авіація протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Майже щодня найбільші втрати росіяни несуть на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Донеччина: впродовж ночі росіяни обстрілювали позиції та окраїни Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Ситуація напружена, але контрольована в районі селищ Озорянівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Північне, Південне, Шуми, Дружба, Магдалинівка та м. Залізне. Важка ситуація поблизу Бахмута та Авдіївки. За минулу добу на Донеччині: 2 загиблих, 4 поранених.

Миколаївщина: зранку 15 грудня під ворожим обстрілом була Чорноморська громада. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає. Вдень 14 грудня ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії та береговій зоні Очаківської громади. Без жертв та постраждалих.

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Також громада зазнала масованих артилерійських ударів о 06:00 та 07:05 ранку 15 грудня. Зруйновано та пошкоджено об’єкти інфраструктури. Попередньо постраждалих немає. Наслідки уточнюються.

Херсонщина: ворог продовжує обстрілювати Херсонщину. Гатить з артилерії, танків, мінометів, РСЗВ по мирних населених пунктах області. За інформацією ГШ ЗСУ, постраждали райони населених пунктів Нововоронцовка, Осокорівка, Новотягинка, Токарівка, Янтарне і місто Херсон.

За наявною інформацією, окупанти замінували дачні ділянки та узбережжя річок Конка і Чайка в межах Олешківської міської територіальної громади Херсонської області.

Рашисти обстріляли Дніпровський район Херсона. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки. Загинула 8-річна дитина. Ще одну жінку російський обстріл застав дорогою додому. Від отриманих поранень вона загинула на місці. Двоє людей дістали поранення середнього та тяжкого ступеня важкості.

Минулої доби росіяни з реактивних систем залпового вогню вдарили по середмістю Херсона. Снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА – пошкоджені два поверхи. За попередньою інформацією, постраждалих немає. В області триває робота, аби повернути нормальне життя на звільнену Херсонщину, надходить гуманітарна допомога.

Чернігівщина: за минулу добу росіяни обстріляли із мінометів Корюківський, Новгород-Сіверський райони. Загалом зафіксовано 49 вибухів, без втрат та руйнувань.

Сумська область: протягом дня ворог із мінометів обстріляв Путивльську громаду. Було 14 прильотів. Зранку 14 грудня три ворожі міни розірвалися на околицях Середино-Будської громади. В обох випадках – без жертв і руйнувань.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Темирівка, Степове, Малі Щербаки, Кам'янське, Оріхів, Новоданилівка, Дорожнянка, Малинівка, Білогір'я, Ольгівське, Чарівне, Степногірськ. Надійшло 11 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Дніпропетровщина: зранку 15 грудня ворог знову обстріляв Нікопольщину. Під удар потрапила Червоногригорівська громада. Попередньо, люди не постраждали. Наслідки з’ясовуються. Вночі росіяни обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Мирівську та Марганецьку громади на Нікопольщині. Без жертв. Пошкоджені приватні будинки та господарські споруди. Деталі уточнюються. На місці обстрілів представники ДСНС продовжують обстеження територій.

Харківщина: минулої доби ворог продовжував наносити удари по Куп’янському напрямку. Окупанти обстрілювали позиції українських військових в районах населених пунктів Червона Зоря, Красне, Стариця, Дворічна та Новомлинськ. У смт Ківшарівка Куп’янського району 63-річна жінка отримала осколкове поранення. Госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Вночі у м. Куп’янськ в результаті обстрілу із ЗРК С-300 пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури. Також у Куп’янському районі зранку через ворожі обстріли горіла двоповерхова адмінбудівля. Жертв та постраждалих немає. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Відносно спокійно і без обстрілів ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській, Полтавській, Вінницькій, Житомирській, Київській та Черкаській областях.