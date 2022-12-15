Россияне обстреливают восток и юг Украины: тяжелее всего около Бахмута и Авдеевки – ОВА

Россияне не прекращают удары по мирным населенным пунктам на юге и востоке Украины – за минувшие сутки 2 человека погибли в Донецкой области и еще 2, среди которых 8-летний ребенок, в Херсонской области.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 9:00 15 декабря

Детали: Луганская область: россияне из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии открывали огонь по Макеевке, Площанке, Невскому, Диброве и Червонопоповке на Лиманском направлении. На Купянском направлении от врага пострадали Новоселовское и Стельмаховка.

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Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Почти ежедневно наибольшие потери россияне несут на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Донецкая область: в течение ночи россияне обстреливали позиции и окраины Торецкой общины из тяжелого вооружения и стрелкового оружия. Ситуация напряженная, но контролируемая в районе поселков Озоряновка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Северное, Южное, Шумы, Дружба, Магдалиновка и г. Железное. Тяжелая ситуация вблизи Бахмута и Авдеевки. За прошедшие сутки в Донецкой области: 2 погибших, 4 раненых.

Николаевская область: утром 15 декабря под вражеским обстрелом была Черноморская община. Поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет. Днем 14 декабря враг наносил удары из РСЗО по акватории и береговой зоне Очаковской общины. Без жертв и пострадавших.

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Также община подверглась массированным артиллерийским ударам в 06:00 и 07:05 утра 15 декабря. Разрушены и повреждены объекты инфраструктуры. Предварительно пострадавших нет. Последствия уточняются.

Херсонщина: враг продолжает обстреливать Херсонщину. Стреляет из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по мирным населенным пунктам области. По информации ГШ ВСУ, пострадали районы населенных пунктов Нововоронцовка, Осокоровка, Новотягинка, Токаревка, Янтарное и город Херсон.

По имеющейся информации, оккупанты заминировали дачные участки и побережье рек Конка и Чайка в пределах Олешковской городской территориальной общины Херсонской области.

Рашисты обстреляли Днепровский район Херсона. Вражеские снаряды попали в жилые дома. Погиб 8-летний ребенок. Еще одну женщину российский обстрел застал по дороге домой. От полученных ранений она погибла на месте. Два человека получили ранения средней и тяжелой степени тяжести.

За прошедшие сутки россияне из реактивных систем залпового огня ударили по центру Херсона. Снаряды попали в здание Херсонской ОГА – повреждены два этажа. По предварительной информации, пострадавших нет. В области продолжается работа, чтобы вернуть нормальную жизнь на освобожденную Херсонщину, поступает гуманитарная помощь.

Черниговщина: за минувшие сутки россияне обстреляли из минометов Корюковский, Новгород-Северский районы. Всего зафиксировано 49 взрывов, без потерь и разрушений.

Сумская область: в течение дня враг из минометов обстрелял Путивльскую общину. Было 14 прилетов. Утром 14 декабря три вражеские мины разорвались в окрестностях Середино-Будской общины. В обоих случаях – без жертв и разрушений.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Темировка, Степное, Малые Щербаки, Каменское, Орехов, Новоданиловка, Дорожнянка, Малиновка, Белогорье, Ольговское, Чаривне, Степногорск. Поступило 11 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Информация о последствиях уточняется.

Днепропетровская область: утром 15 декабря враг снова обстрелял Никопольский район. Под удар попала Красногригорьевская община. Предварительно, люди не пострадали. Последствия выясняются. Ночью россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Мировскую и Марганецкую общины на Никопольщине. Без жертв. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Детали уточняются. На месте обстрелов представители ГСЧС продолжают обследование территорий.

Харьковщина: за прошедшие сутки враг продолжал наносить удары по Купянскому направлению. Оккупанты обстреливали позиции украинских военных в районах населенных пунктов Красная Заря, Красное, Старица, Двуречная и Новомлинск. В пгт Ковшаровка Купянского района 63-летняя женщина получила осколочное ранение. Госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Ночью в г. Купянск в результате обстрела из ЗРК С-300 поврежден объект критической инфраструктуры. Также в Купянском районе утром из-за вражеских обстрелов горело двухэтажное админздание. Жертв и пострадавших нет. Подробная информация о последствиях уточняется.

Относительно спокойно и без обстрелов ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Львовской, Тернопольской, Полтавской, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черкасской областях.