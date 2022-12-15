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Росіяни знову обстріляли центр Херсона і Херсонську ОВА, є загиблі

Альона Мазуренко Четвер, 15 грудня 2022, 11:16
обстріл Херсонської ОВА 14 грудня, фото ТГ Тимошенка

Російські окупанти вдруге за кілька днів атакували центр Херсона, ворог вдарив за 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, є інформація про 2 загиблих. 

Джерело: "Суспільне", глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Херсон. Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора.

Є інформація про 2 загиблих. На місці працюють екстрені служби".

Деталі: Згодом стало відомо, що російський снаряд у Херсоні влучив у місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги.

Серед загиблих: 32-річна парамедикиня та 70-річний чоловік. Про це повідомили в обласному центрі екстреної медицини.

Загибла жінка була волонтеркою, членкинею загону швидкого реагування міжнародної організації.

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Під час обстрілу вона та 70-річний чоловік знаходились на вулиці, їх смертельно поранили уламки ворожих снарядів.

Ще троє людей отримали поранення, двох з них госпіталізували до медзакладу.

Нагадаємо: 

  • 14 грудня російські окупанти обстріляли будівлю Херсонської ОВА, тоді були пошкоджені два поверхи будівлі.
  • Внаслідок обстрілу Херсона 14 грудня шестеро цивільних отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Теми: ХерсонобстрілРосіявійна
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