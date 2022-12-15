Росіяни знову обстріляли центр Херсона і Херсонську ОВА, є загиблі

Російські окупанти вдруге за кілька днів атакували центр Херсона, ворог вдарив за 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, є інформація про 2 загиблих.

Джерело: "Суспільне", глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Пряма мова Тимошенка: "Херсон. Ворог знову вдарив по центру міста. 100 метрів від будівлі Херсонської ОВА, яка була атакована вчора.

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Є інформація про 2 загиблих. На місці працюють екстрені служби".

Деталі: Згодом стало відомо, що російський снаряд у Херсоні влучив у місце, де розташований пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги.

Серед загиблих: 32-річна парамедикиня та 70-річний чоловік. Про це повідомили в обласному центрі екстреної медицини.

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Загибла жінка була волонтеркою, членкинею загону швидкого реагування міжнародної організації.

Під час обстрілу вона та 70-річний чоловік знаходились на вулиці, їх смертельно поранили уламки ворожих снарядів.

Ще троє людей отримали поранення, двох з них госпіталізували до медзакладу.

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