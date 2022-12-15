Россияне снова обстреляли центр Херсона и Херсонскую ОГА, есть погибшие
Российские оккупанты во второй раз за несколько дней атаковали центр Херсона, враг ударил в 100 метрах от здания Херсонской ОГА, есть информация о 2 погибших.
Источник: "Суспільне", глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram
Прямая речь: "Херсон. Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОВА, которая была атакована вчера.
Есть информация о 2 погибших. На месте работают экстренные службы".
Детали: Позже стало известно, что российский снаряд в Херсоне попал в место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи.
Среди погибших: 32-летняя парамедик и 70-летний мужчина. Об этом сообщили в областном центре экстренной медицины.
Погибшая женщина была волонтером, членом отряда быстрого реагирования международной организации.
Во время обстрела она и 70-летний мужчина находились на улице, их смертельно ранили осколки вражеских снарядов.
Еще три человека получили ранения, двое из них госпитализированы в медучреждение.
Напомним:
- 14 декабря российские оккупанты обстреляли здание Херсонской ОГА, тогда были повреждены два этажа здания.
- В результате обстрела Херсона 14 декабря шестеро гражданских получили ранения различной степени тяжести.