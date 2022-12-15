Россияне снова обстреляли центр Херсона и Херсонскую ОГА, есть погибшие

Российские оккупанты во второй раз за несколько дней атаковали центр Херсона, враг ударил в 100 метрах от здания Херсонской ОГА, есть информация о 2 погибших.

Источник: "Суспільне", глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Херсон. Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОВА, которая была атакована вчера.

Реклама:

Есть информация о 2 погибших. На месте работают экстренные службы".

Детали: Позже стало известно, что российский снаряд в Херсоне попал в место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи.

Среди погибших: 32-летняя парамедик и 70-летний мужчина. Об этом сообщили в областном центре экстренной медицины.

ВИДЕО ДНЯ

Погибшая женщина была волонтером, членом отряда быстрого реагирования международной организации.

Во время обстрела она и 70-летний мужчина находились на улице, их смертельно ранили осколки вражеских снарядов.

Еще три человека получили ранения, двое из них госпитализированы в медучреждение.

Напомним: