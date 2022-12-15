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Россияне снова обстреляли центр Херсона и Херсонскую ОГА, есть погибшие

Алена МазуренкоЧетверг, 15 декабря 2022, 11:16
обстрел Херсонской ОВА 14 декабря, фото ТГ Тимошенко

Российские оккупанты во второй раз за несколько дней атаковали центр Херсона, враг ударил в 100 метрах от здания Херсонской ОГА, есть информация о 2 погибших. 

Источник: "Суспільне", глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Прямая речь: "Херсон. Враг снова ударил по центру города. 100 метров от здания Херсонской ОВА, которая была атакована вчера.

Есть информация о 2 погибших. На месте работают экстренные службы".

Детали: Позже стало известно, что российский снаряд в Херсоне попал в место, где расположен пункт медицинской помощи и выдачи гуманитарной помощи.

Среди погибших: 32-летняя парамедик и 70-летний мужчина. Об этом сообщили в областном центре экстренной медицины.

Погибшая женщина была волонтером, членом отряда быстрого реагирования международной организации.

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Во время обстрела она и 70-летний мужчина находились на улице, их смертельно ранили осколки вражеских снарядов.

Еще три человека получили ранения, двое из них госпитализированы в медучреждение.

Напомним: 

  • 14 декабря российские оккупанты обстреляли здание Херсонской ОГА, тогда были повреждены два этажа здания.
  • В результате обстрела Херсона 14 декабря шестеро гражданских получили ранения различной степени тяжести.

Темы: ХерсонобстрелРосcиявойна
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