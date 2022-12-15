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Генштаб оцінив ризики наступу з Білорусі

Валентина РоманенкоЧетвер, 15 грудня 2022, 10:33
Генштаб оцінив ризики наступу з Білорусі
Олексій Громов. фото Армія Inform

Генеральний штаб оцінює ймовірність повторного нападу держави-агресора з території Білорусі як низьку.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов  під час брифінгу в Military Media Center 15 грудня

Пряма мова: "З урахуванням інших наявних даних можна зазначити, що на даний час імовірність проведення ворогом наступальної операції з території Республіки Білорусь залишається низькою".

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Водночас Прикордонний державний комітет Білорусі до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на в’їзд та перебування громадян в прикордонній смузі в районах Гомельської області, що межують з Київською та Чернігівською областями України.

За наявними даними в прикордонних з Україною районах Брестській області РБ минулого тижня тривав процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони. Під час проведення бесід кандидатам доводять, що у разі запровадження в країні воєнного стану, їм буде видано зброю та амуніцію, а їхнім основним завданням буде охорона та оборона громад в складі сформованих підрозділів ТрО.

Деталі: При цьому Громов нагадав, що Палата представників Білорусі схвалила законопроєкт про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади. За словами представника Генштабу, не виключено, що такі дії режиму Лукашенка є одним з кроків у рамках підготовки до участі у війні проти України.

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Теми: БілорусьвійнаГенштаб
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