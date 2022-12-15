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Генштаб оценил риски наступления с Беларуси

Валентина РоманенкоЧетверг, 15 декабря 2022, 10:33
Генштаб оценил риски наступления с Беларуси
Алексей Громов. фото Армія Inform

Генеральный штаб оценивает вероятность повторного нападения государства-агрессора с территории Беларуси как низкую.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в Military Media Center 15 декабря

Прямая речь: "С учетом других имеющихся данных можно отметить, что в настоящее время вероятность проведения врагом наступательной операции с территории Республики Беларусь остается низкой.

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В то же время Пограничный государственный комитет Беларуси до 1 марта 2023 года продлил ограничения на въезд и пребывание граждан в приграничной полосе в районах Гомельской области, граничащих с Киевской и Черниговской областями Украины.

По имеющимся данным в приграничных с Украиной районах Брестской области РБ на прошлой неделе продолжался процесс агитации вступления добровольцев в подразделения территориальной обороны. Во время проведения бесед кандидатам доказывают, что в случае введения в стране военного положения, им будет выдано оружие и амуниция, а их основной задачей будет охрана и оборона общин в составе сформированных подразделений ТрО.

Детали: При этом Громов напомнил, что Палата представителей Беларуси одобрила законопроект о введении смертной казни за государственную измену для военнослужащих и представителей государственной власти. По словам представителя Генштаба, не исключено, что такие действия режима Лукашенко являются одним из шагов в рамках подготовки к участию в войне против Украины.

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Темы: БеларусьвойнаГенштаб
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